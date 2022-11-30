桃機三航廈分配爭議 華航企工抗議「民眾出國團團轉」

桃機三航廈分配問題爭議不休，華航企業工會、全國航空業總工會今赴交通部前抗議，呼籲交通部立即召開公聽會，停止今年底就要定案的航廈分配計畫。交通部長王國材今早在立法院被問及此事時說，請民航局跟各航空公司做充分溝通，除對國籍航空公平對待，機場運轉順暢方案也要考慮進去。

華航企業工會批評，工會日前於桃園機場第二航廈入境大廳抗議後，身兼民航局局長的機場公司董事長林國顯對外回應避重就輕、甚至混淆視聽，機場公司隻字未提因飛機接飛問題，將迫使旅客與機場工作者頻繁於航廈之間奔走。

工會表示，若以航線區分航廈，最大的問題之一是航空公司皆有班機調度的問題，導致飛機因接飛問題，無法確定能停靠在旅客辦理報到劃位的航廈，民眾恐面臨辦理劃位托運行李的航廈與登機門的航廈不同，而被迫須在偌大的機場航廈間穿梭。但若是以工會主張的「一聯盟一航廈」，轉機旅客就毋須擔心跨航廈轉機的種種不便與風險。

工會指出，林國顯稱一聯盟一航廈將增加轉機旅客在不同航廈間往來，此部分說明顯然與事實有違。實際上，航空業基於同聯盟互惠原則，除非旅客要去的地點是聯盟航空公司沒有飛的航點，否則基於同聯盟互惠原則，不會訂到不同航空聯盟的班機。

工會說，第三航廈建設斥資千億，規畫更須著眼於公共利益的層面，然林國顯言明因星宇航空未加入聯盟，而做出與國際潮流一聯盟一航廈背道而馳的決定。面對工會質疑，機場公司始終說不清楚，為何要放棄先前較符合國際慣行的規畫方式，堅持以航線分配航廈。工會呼籲交通部應公開承諾停止今年底就要定案的航廈分配計畫，並召開公聽會、邀請工會出席會議。

王國材在立院受訪時表示，第三航廈過去有談到一個聯盟一個航廈，這是一個方案，另外就是從轉接看分配。王國材說，疫情前北美到東北亞、東南亞旅客量最多，加起來有兩千萬人次，北美到桃園機場，再從桃園轉到東北亞、東南亞非常多，因此另個方案屬於功能導向，不限航空公司，只要是在北美、東北亞跟東南亞有航線就集中在同一個航廈。

王國材強調，有請民航局把這些方案跟各個航空公司做充分溝通，因為都是國籍航空，除了必須公平對待以外，也要考慮轉運上的順暢。