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指頭黑斑半年未消失竟然是癌症 醫師：咬指甲也會誘發

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大醫院整形外科醫師洪國書。記者修瑞瑩／攝影
成大醫院整形外科醫師洪國書。記者修瑞瑩／攝影

來台多年的美籍男子兩年多前發現右手小指指甲上有一塊黑斑，半年多都沒有消失，之後手術切除，傷口也遲遲無法癒合，到成大醫院檢查，才發現竟然是罕見的「甲床鱗狀細胞癌」，經過手術切除，目前追蹤半年，沒有復發的跡象。

成大整形外科醫師黃國書表示，一般指甲上如果有被碰撞到產生的烏青，會隨指甲生長慢慢往外移，但是如果是這種鱗狀細胞癌，因為附著在甲床上，就不會移動，可能慢慢變大，平常可以檢視自己的指甲，有異狀應就醫檢查。

他表示，一旦發生鱗狀細胞癌，全身可能會有多處病變，不只一處，需要長期追蹤。

由於這名患者工作時經常打字，沒有小指頭很不方便，醫師本來要將指節切除，後來改用「逆交指皮瓣重建」，利用相鄰的無名指的皮瓣，縫合在小指的傷口上，將兩根指頭連在一起約兩周時間，協助小指恢復，順利保留小指。

患者兩年前發現小指有一塊黑斑，半年後在診所開刀切除，但傷口遲遲沒有癒合，持續增生的肉芽組織讓他不堪其擾，輾轉到成大醫院皮膚科就醫，傷口切片進行皮膚病理組織染色檢查，發現是鱗狀細胞癌，轉介至整形外科做後續處置。

洪國書表示，歐美白種人比起黃皮膚的東方人發生鱗狀細胞癌的機率比較高，主要是日曬造成，除了會在皮膚上長出皮膚癌，指甲也可能發生，但是相當少見，根據美國臨床統計，每10萬名住院病人，只有約1.2人是甲床鱗狀細胞癌。

他表示，誘發的原因除了日曬外，喜歡咬指甲、燙傷，或者是接觸化學物質、感染乳突病毒16型，都有可能，其中乳突病毒16型，與造成女性子宮頸癌的病毒相同，目前推動年輕女性注射乳突病毒疫苗，也可以預防甲床鱗狀細胞癌的發生。

他指出，外科手術切除是甲床鱗狀細胞癌的第一線治療，必須兼顧完整切除病灶及手部功能需求。成大經由跨專科醫療團隊合作，在手術中立即確認腫瘤移除乾淨，再依切除部位選擇合適的重建方式，如植皮或是局部皮瓣重建手術，以達成完整切除病灶及符合病患需求的雙贏目標。如果是比較晚期的鱗狀細胞癌，可能需要再搭配放射線治療等其他輔助療法。

美籍男子因為右手小指甲長出黑斑，長期未消失而就診。圖／成大提供
美籍男子因為右手小指甲長出黑斑，長期未消失而就診。圖／成大提供
成大利用逆交指皮瓣重建手術，將無名指的皮瓣與小拇指連結，治療罕見的甲床鱗狀細胞癌。圖／成大提供
成大利用逆交指皮瓣重建手術，將無名指的皮瓣與小拇指連結，治療罕見的甲床鱗狀細胞癌。圖／成大提供

成大醫院 手術 患者

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