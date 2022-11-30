快訊

北市立委補選王鴻薇、徐巧芯無意願 國民黨不辦初選直接徵召

疫情趨緩降幅減少 今增本土確診17,668例、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入夜氣溫驟降恐增中風風險 醫籲注意「FAST」症狀

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
入冬首波冷空氣，今天來襲，氣象局預測氣溫將驟降10度。醫師提醒，氣溫劇烈變化，恐是腦中風發生的高風險期間。 示意圖／ingimage
入冬首波冷空氣，今天來襲，氣象局預測氣溫將驟降10度。醫師提醒，氣溫劇烈變化，恐是腦中風發生的高風險期間。 示意圖／ingimage

入冬首波冷空氣，今天來襲，氣象局預測氣溫將驟降10度。國泰綜合醫院神經外科主治醫師方耀榮提醒，氣溫劇烈變化，恐是腦中風發生的高風險期間。不少腦中風案例都發生得令人措手不及，像是昨天還好好的，隔天一早就無法起身、講不出話來。又或是阿嬤吃晚餐時，手舉不起來，口水從嘴角流出來，起身時無力跌坐在地上。方耀榮表示，家人間應注意近期氣溫變化期間，腦中風高風險對象是否出現FAST症狀，一旦有異常，應立即就醫。

方耀榮表示，辨別腦中風記得口訣「FAST」（快速），每一個英文字母的意義分別為，F代表Face（臉）、A代表Arm（手臂）、 S代表Speech（說）、T代表Time（時間）。簡單來說，臉歪、嘴斜、手垂、大舌頭，記下時間，最後患者狀況正常的時間，然後趕緊送醫。

據衛生福利部104年國人10大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第3位，尤其好發於60歲到79歲的年齡層。腦中風主要可分為兩大類，出血性腦中風和阻塞性腦中風，無論哪一種腦中風型態，應盡速接受治療，讓腦部後續損傷和神經學症狀的嚴重程度降到最低。

方耀榮表示，腦中風有很多危險因子，其中包含三高，也就是高血壓、高血脂和糖尿病，心臟疾病如心律不整，不良的生活習慣，如抽菸、喝酒，肥胖，頸動脈狹窄等。

若不幸發生腦中風，方耀榮表示，以缺血性腦中風而言，治療方式不再只有靜脈內注射或是吃抗血小板藥物，在符合特定的條件，經醫師評估以後，我們可以進行動脈血管內血栓移除手術，以外科介入的方式來治療在大血管阻塞的急性缺血中風。

方耀榮表示，動脈血管內血栓移除手術的另一個好處在於對已經超過黃金3小時的病患，但在6小時內大血管腦中風的病患，在符合特定的條件之下，仍然能夠接受治療，讓中風的範圍減少。2015年1月在新英格蘭醫學雜誌發表了MR CLEAN試驗，證實顯著動脈血管內血栓移除優於單純用血栓溶解劑（IV rt-PA）治療效果。

動脈血管內血栓移除手術是一種類似心導管檢查的手術的治療方式，醫師會在鼠蹊部穿刺並把微導管或同時置放支架送到腦部血管去抽吸血栓。換言之，血栓堵塞血管，醫療團隊將血栓抽吸出來讓血管通暢，縮短腦部缺血或缺氧時間以降低腦部損傷的範圍，進而減少嚴重的神經學後遺症甚至死亡。病患後續仍然需要努力復健來慢慢恢復其功能性。

腦中風 血栓 手術

延伸閱讀

8旬老翁血管嚴重鈣化 鑽石旋磨手術有解

常熬夜、少運動、三餐不正常 38歲上班族腦中風

冷空氣今晚報到 國健署「4提醒」防心血管疾病發作

執行動脈取栓術救2中風患者命 國軍台中總醫院：造福太平市民

相關新聞

中央氣象局發布大雨特報 北台灣三縣市注意

中央氣象局發布大雨特報。基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣留意。

桃機三航廈分配爭議 華航企工抗議「民眾出國團團轉」

桃機三航廈分配問題爭議不休，華航企業工會、全國航空業總工會今赴交通部前抗議，呼籲交通部立即召開公聽會，停止今年底就要定案...

新冠肺炎康復者易遭黴菌感染 北榮精準醫療對症下藥

癌症、新冠肺炎等抵抗力不佳病人，容易受到黴菌感染，如果沒有精準用藥，恐危及生命。台北榮總感染科主治醫師黃祥芬說，臨床致病...

畜牧也要看天吃飯 氣象局、畜試所簽合作備忘錄

近年極端氣候天氣事件頻傳，像是高溫、熱浪恐嚴重影響國內畜禽的生產管理。為強化氣象資訊應用於畜牧領域，中央氣象局與農委會畜...

青少年憂鬱症比例升 專家點2問題籲家長提高警覺

諸多研究指出新冠疫情後憂鬱症、焦慮症人數上升，尤其青少年罹患憂鬱症情況愈趨嚴重，根據最新一篇美國研究，美國12至25歲青...

輪椅族擠窄月台…8個月連5起摔落軌道 交長王國材：加裝月台門

立委李昆澤今在立院交通委員會指出，日前一名身障乘客因動線不良，不慎掉落台鐵軌道，令人心痛，進一步查閱資料發現，台鐵今年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。