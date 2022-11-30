什麼年代了？愛滋病友看牙還被拒診 協會成立LINE@協助申訴

明天是世界愛滋病日，但在台灣仍有愛滋病友看牙被拒診。為協助病友，「你不是一個人實踐協會」在LINE平台成立「愛管家」（@weasone），提供各種醫療資源轉介和拒診申訴。

「你不是一個人實踐協會」秘書長葉柏岑表示，儘管醫學期刊The Lancet已經發表「U=U」，意即測不到病毒等於不具傳染力的科學證據，且美國疾控中心（CDC）也背書此觀念，但仍出現感染者被拒診的憾事。

家住北部的林先生（化名），是長期穩定服藥的HIV陽性病友，病毒量已達到不具傳染力（U=U）的狀況。但他今年向「你不是一個人實踐協會」反應日前打電話到牙醫診所預約洗牙，主動告知病情狀況，當下卻被該診所拒絕。

協會經當事人授權後發信至衛福部反應，後續轉案到新北市衛生局，歷經與牙醫師教育及溝通後，最終獲得良好的回應。

「對許多感染者而言，卻彷彿有一道高牆擋在他們面前」，高雄榮總臨床試驗科主任、「你不是一個人實踐協會」榮譽理事林錫勳表示，牙科在臨床上最常發生拒診案例，甚至曾有病人為了避免被查到自己的雲端藥歷紀錄後被拒診，因此選擇自行停藥。

但科學研究已證實病友只要穩定服藥，控制愛滋病毒量到測不到的狀態，健康狀況和一般人無異。愛滋病友的就醫治療就像治療B型及C型肝炎，只要依照現行的消毒滅菌流程，都不會造成病毒感染。