淨零科技研發報告名單未見李遠哲 中研院：仍參與會議討論

中研院發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，以科技的角度，提出五項應該盡速推動的淨零科技，過去針對中研院減碳建議擔任領銜角色的中研院前院長李遠哲，今年並未列在名單上；中研院院長廖俊智表示，李院長僅只是未列名，但仍有參與會議討論。

李遠哲在日前受訪時提到，總統蔡英文上任後大力推動「能源轉型」，並喊出2050淨零排放，根本無法做到，直言是不好的方向。

廖俊智說，李遠哲因為時間比較緊，因此婉拒掛名，但也參加之前許多會議，一直提供意見，由於他很多時間都在國外，所以認為有空的時候就來參加會議就好了，建議中研院不要將他放入名單上。

中研院環境變遷研究中心主任、特聘研究員陳于高表示，李院長有事，無法長期待在台灣，每次來都會來參加，他(李)也覺得以科技走向對2050淨零碳排提出建議是正確的，他每次都說2050年淨零碳排做不到，是因為大家無限制的追求GDP成長，讓發電淨零有壓力，這怎麼可能做到，他所說的是需求端不可以無限制，在歐洲、美國等許多國家都在思考，我國應借鏡。

陳于高表示，比如每個人買三輛車，這怎麼得了，應該讓民眾知道什麼是基本需求，甚麼是一般需求或特別需求，在特別需求的部分，也可以討論、研議用稅務方面節制。