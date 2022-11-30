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畜牧也要看天吃飯 氣象局、畜試所簽合作備忘錄

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為強化氣象資訊應用於畜牧領域，中央氣象局與農委會畜產試驗所今簽訂合作備忘錄。圖/氣象局提供
為強化氣象資訊應用於畜牧領域，中央氣象局與農委會畜產試驗所今簽訂合作備忘錄。圖/氣象局提供

近年極端氣候天氣事件頻傳，像是高溫、熱浪恐嚴重影響國內畜禽的生產管理。為強化氣象資訊應用於畜牧領域，中央氣象局與農委會畜產試驗所今簽訂合作備忘錄，開啟國內氣象與畜牧機關跨域合作夥伴關係的重要里程碑。

氣象局表示，近年來，氣候變遷導致極端天氣事件頻傳，特別是高溫、熱浪事件，嚴重影響國內畜禽生產管理。氣象局開發「農業氣象觀測網監測系統」網頁及「Line農業氣象應用服務」氣象監測與預報資訊，可有效應用於畜牧風險管理，其中「連續五天不降雨機率預報」有助於降低乾草調製過程中的遇雨機率，使盤固乾草的製作成功率由60% 提升到90%，等於10次割草僅遇1次雨淋，提升乾草產量33%以上。

此外，「溫濕度指標（THI）預報」可用於協助酪農評估畜群可能面臨的熱緊迫程度，適時採取調適策略緩解乳牛的不適，使熱緊迫期間的乳量損失得以控制在每日每頭2.5kg以下。

氣象局局長鄭明典表示，為落實世界氣象組織(WMO)提倡的全球氣候服務框架(GFCS)，氣象局長期致力於氣象資訊的跨領域應用服務，特別是與糧食安全息息相關的農業領域，包含農、林、漁、牧等一級產業。氣象局非常期待透過與畜試所簽訂合作備忘錄，讓雙方在既有的合作基礎上，有更深入的溝通與互動，並進一步在各種畜牧管理業務上將氣象相關的影響轉換為決策資訊，在不確定情境下作出最佳調適行動，有效支援畜牧風險管理與加值應用，以降低風險、減少災損、提升經濟效益。

農委會畜試所所長黃振芳表示，此次與氣象局簽訂合作備忘錄，更為拉緊雙方的合作關係，不僅透過分享資料與研究資源，並進行技術交流、產品研發、作業建置、應用推廣等活動，提升氣象測報資訊於畜牧產業的有效應用，進而加強畜牧產業在氣候變遷下的調適作為及永續韌性。

氣象局 氣候變遷

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