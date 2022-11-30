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青少年憂鬱症比例升 專家點2問題籲家長提高警覺

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
美國最新研究發現，新冠疫情期間青少年憂鬱症比例增加，但就醫人數卻未增加，國內專家呼籲，家長別再將孩子當草莓族，應正視「變動生活型態」及「新科技」對孩子的身心影響。（騰訊新聞網）
美國最新研究發現，新冠疫情期間青少年憂鬱症比例增加，但就醫人數卻未增加，國內專家呼籲，家長別再將孩子當草莓族，應正視「變動生活型態」及「新科技」對孩子的身心影響。（騰訊新聞網）

諸多研究指出新冠疫情後憂鬱症、焦慮症人數上升，尤其青少年罹患憂鬱症情況愈趨嚴重，根據最新一篇美國研究，美國12至25歲青少年族群，罹患憂鬱症比例大幅增加，但接受治療的人數並沒有相對增加。國內專家指出，台灣有情緒困擾的青少年也有愈來愈多趨勢，並非僅因青少年挫折、耐受力差或是「草莓族」，家長及師長應正視「變動生活型態」及「新科技」對於青少年產生身心困擾的影響

《美國預防醫學期刊》今年9月發佈的一篇研究，由美國哥倫比亞大學及紐約城市大學學者進行，分析2015年至2020年的全國藥物使用與健康調查資料庫，研究對象為27萬多12歲以上的美國人民。結果發現，2020年有9.2%的受訪者過去1年經歷重度憂鬱症。而憂鬱症以18至25歲年輕人較常見，其次12至17歲青少年，盛行率分別為17.2%、16.9%。不過，多數患有憂鬱症的青少年，既沒有求助專業，也沒有接受治療。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采表示，全世界已發表的青少年憂鬱症盛行率，均有微幅增加。在台灣較嚴重的問題是，青少年自殺率這幾年不減反增，臨床上也發現，校園內有情緒困擾的青少年愈來愈多。根據董氏基金會研究，台灣青少年感到壓力的前3名，依序為刻意壓力、未來的不確定性及人際問題，女孩比男孩對未來不確定性、人際問題更有壓力，且憂鬱情緒症狀嚴重者，求助比例愈低。

陳質采提醒，與其說青少年挫折耐受力差，或說是「草莓族」，倒不如正視在這變動的生活型態及新科技帶來的困擾下，青少年其實是最容易受影響的族群，建議師長應保持高度警覺性，留意孩子的身心狀況，如出現像情緒低落、對生活失去興趣、失眠或出現自我傷害的意念等，需立即尋求專業的協助。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，青少年的憂鬱常被家長誤認「叛逆」，但兩者其實不同，若孩子罹患憂鬱症，除了叛逆行為，還會胃口不好、凡事提不起勁、失眠、甚至不想出門、增加許多負面思考等；相較單純叛逆期的青少年，生活作息及飲食習慣則較如常，建議家長應跳脫框架，別一味指導或要求，應傾聽、同理孩子的不知所措、分享他的情緒，家長試著當孩子的朋友。

葉雅馨表示，情緒問題相較其他疾病，時常被當作不存在、漠視或被擱一旁，當我們察覺到情緒常常低落、負面思考、不自覺想哭，或不想成為他人負擔、想消失等，已經不是尋求溫暖可解決的，應該要接受專業的協助或治療。葉雅馨提醒，面對與解決疾病症狀問題才是聰明的，求助、就醫則是解決問題過程中重要的一步。

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憂鬱症 美國

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