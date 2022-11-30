邁向2050淨零 中研院今發布「台灣淨零科技研發政策建議書」

中研院今天發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，其中提出五項應該盡速推動的淨零科技，藉由淨零科技的成功落實，帶動我國能源轉型以及產業轉型，邁向我國2050淨零的目標。

中研院院長廖俊智表示，經過兩年研議，出版科技研發政策建議書，從科技角度並綜合客觀研析，這不是政策倡議，是提出各種科技研發方案，以及社會經濟的配套措施，給國家決策者參考。

中研院建議的淨零科技分別為盡速推動、擴大推動、持續推動，以及密切追蹤的項目；其中建議，要「盡速推動的」科技領域，包括去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽光電，以及生質碳匯。

報告書提到，以「去碳燃氫」創造「準綠電」，是以去碳燃氫技術將甲烷裂解為氫及固態碳，所產生的氫，可直接用於發電，成為低碳（甚至零碳）基載電力，所產的固態碳，可以作為工業原料、建材或備用能源，降低天然氣發電的排碳量，突破傳統以燃燒天然氣發電再捕捉二氧化碳並予封存的思維，成為低碳甚至零碳電力的新選項；但天然氣需仰賴進口，技術上也要再降低天然氣生產端的甲烷逸散，是未來要克服的重點。

中研院環境變遷研究中心主任、特聘研究員陳于高表示，現有科技無法達到2050年淨零碳排目標，因此，一定要找到突破性新科技，才有明顯效能，20多年內若成功，就可達到2050淨零碳排目標。全世界都在思考這件事情，連國際能源總部都認為，2050淨零碳排是困難的，但到底這五項哪一個比較快，需要著力後才知道。

陳于高表示，以科技人的角度是樂觀的，若不做就只能當「買家」，永遠不可能當「賣家」，不要怕國際壓力，也許我國推動五項，就算僅成功兩項，也保證我國經濟實力的存在，站在推動科技的立場，長期推動著力就有希望。

「去碳燃氫」是否最被看好？陳于高說，這是運用現有的天然氣，我國本來就預計未來50%為天然氣發電，在輸送管線等基礎建設無須改變的狀況下，只要在發電機前加上這裝置即可，過去沒看過發電機可百分之百燃氫，但現在已出現這產品，看起來其機會發展比較快速，雖有很多不確定因素，比如俄烏戰爭導致天然氣價揚，但仍樂觀其成。

報告也提到，若以所有的項目完成後估算，未來2050年的發電占比，包括地熱、海洋、水利、生質、進口氫占34%；風力發電占39%；最被看好的去碳燃氫占27%；初步估算，屆時我國平均供給無碳電力平均為5865億度；若未來電力成長需求增加2.5%以上，用電需求約5876億度，不必然可因應。