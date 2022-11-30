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國際知名藥廠氣喘藥致癌疑慮不純物超標 32萬顆全面下架
食藥署今發布第二級藥品回收警訊，為國際知名藥廠「荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司」公司生產的「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」，在國際間發現有檢出主成分衍生之不純物超出建議限值，因此食藥署下令12月15日前回收兩批號、33萬顆。
本次食藥署要求回收的「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」，共有「B75420KA、B75420K」兩批號，預計有33萬顆，主成分為SALBUTAMOL SULFATE，主要用於支氣管氣喘、慢性支氣管炎、氣腫。
食藥署藥品組科長洪國登表示，「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」去年12月也曾發布過回收警訊，當時回收四批號，為葛蘭素史克藥廠輸銷國際他國的4毫克劑量款，發生有致癌疑慮的亞硝胺類不純物超標，因此台灣預防性請代理商進行回收作業。
洪國登說明，本次為同製造廠生產一批未輸台的「泛得林錠2毫克」批號藥品中，檢出亞硝胺類不純物超標，雖台灣目前流通的藥品中尚未有相關檢出，但仍預防性通報，並下架回收。
「泛得林錠2毫克」去年健保用量約32萬顆，前年則有40萬顆，市占率約3成。洪國登表示，食藥署去年僅針對代理商等通路進行回收，本次回收是則擴大至醫院、診所、藥局等，亦即全面回收。
食藥署已要求廠商於今年12月15日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，倘對用藥有疑慮民眾，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
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