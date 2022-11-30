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8旬老翁血管嚴重鈣化 鑽石旋磨手術有解

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
80歲陳姓老翁因血管嚴重鈣化，出現胸悶、喘不過氣等症狀，經門諾醫院團隊以鑽石旋磨術削去鈣化處後，讓血管恢復暢通。圖／門諾醫院提供
80歲陳姓老翁因血管嚴重鈣化，出現胸悶、喘不過氣等症狀，經門諾醫院團隊以鑽石旋磨術削去鈣化處後，讓血管恢復暢通。圖／門諾醫院提供

花蓮80歲陳姓老翁常感覺喘不過氣，就醫發現血管嚴重狹窄及心律不整，且其中一條血管嚴重鈣化。經門諾醫院心臟內科團隊以鑽石旋磨術，削去血管鈣化處，再利用氣球撐開、放入支架，順利完成手術醫師提醒，血管鈣化代表血管硬化、狹窄，恐引發腦中風、心肌梗塞等，不可不慎。

陳翁2年前至門諾醫院就醫時，就發現有血管狹窄及心律不整問題，其中一條血管鈣化程度相當嚴重，不過醫療團隊考量陳翁身體狀況，先完成其中2條血管的支架置放，並定期追蹤。

今年陳翁出現胸悶、喘不過氣等症狀再度就醫，經院方使用鑽石旋磨探頭，將鈣化嚴重血管中的斑塊磨成細小分子，並放置氣球擴張與血管支架後，老翁的血管也恢復暢通。

門諾醫院心臟內科醫師陳翰興指出，鈣化程度愈嚴重，對一般心導管手術來說，打通血管的難度就愈高；這次使用鑽石旋磨術高速的鑽石探頭，讓後續的氣球擴張與血管支架能順利置放，讓血管恢復暢通，不僅降低日後血管再狹窄率外，血管長期通暢比率也相對提高。

陳翰興表示，以往對於血管嚴重鈣化，無法用氣球擴張或用支架撐開的患者來說，大都以傳統冠狀動脈繞道手術處理，如今鑽石旋磨術除能降低傳統手術的風險，恢復時間及癒後情形也有明顯成效。

陳醫師提醒，有高血壓或心血管疾病者，如出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀時，有可能是冠狀動脈疾病或心肌梗塞前兆，應盡早就醫，以免延誤治療的黃金時機。

鑽石 手術 醫師

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