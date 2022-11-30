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冬天冷颼颼！避免電熱水瓶成吃電怪獸 台電教你「5招」 省荷包

聯合新聞網／ 綜合報導
一般電熱水瓶長時間保溫須反覆加熱，容易耗電，台電建議可改用快煮壺，需要熱水再煮水，較為省電。示意圖／ingimage
一般電熱水瓶長時間保溫須反覆加熱，容易耗電，台電建議可改用快煮壺，需要熱水再煮水，較為省電。示意圖／ingimage

好天氣掰了！入冬首波冷空氣襲台，今（30日）起始各地氣溫驟降，最低還會降到16度，明顯轉涼且有雨，天氣變冷，隨時可提供熱水的電熱水瓶就變得非常好用方便。但因電熱水瓶需要反覆加熱保持高溫，無形中也成為家中的「吃電怪獸」。台電分享5招小撇步，可以減少耗電，趕快學起來。

根據氣象局報導，台灣受這波冷空氣影響，最低溫可能降到16度，幾乎已是家戶必備的電熱水瓶，可以隨時提供熱水非常好用。但如果平常白天家中無人，電熱水瓶整天一直保持水溫，反覆的加熱，其實也相當耗電。

《台電電力粉絲團》貼文，建議若是電熱水瓶每日使用率不高，可以改用「快煮壺」，需要熱時才煮水，放涼還可以當涼開水喝。如果目前家中已使用電熱水瓶，可以透過5要點來減少耗電量。

1.善用「省電定時」功能。配合使用設定加熱時間，減少自動加熱次數，例如上班族可設定到家後再煮沸。

2.水溫控制。依使用需要設定保溫溫度，溫度較低較省電，例如90℃比98℃省電，泡牛奶或喝溫水可設定60-70℃即可。

3.定期清潔。瓶內水垢會影響煮沸時間，保溫也較耗電。

4.選購能源效率1級的產品

5.連續假期、長時間外出時可關閉電源。長時間不使用拔插頭，既省電又安全。

圖擷自《台電電力粉絲團》
圖擷自《台電電力粉絲團》

省電

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