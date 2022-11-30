「花露水」治異位性皮膚炎咁有影？當中一成分恐致發炎

全世界約有5%至20%的孩童受異位性皮膚炎所苦，雖然部分會在成年後隨之改善，但也有不少持續發作的個案，轉為成人型的異位性皮膚炎。社區藥師鄭文柏表示，曾有家長因對疾病認知不足，便使用偏方，將某牌花露水塗抹在小孩患部上，雖能短暫止癢，但香精恐讓發炎反應持續，無法改善。

食藥署今舉行「異位性皮膚炎真的好難受-三大治療來改善」記者會提醒民眾，異位性皮膚炎是一種慢性且會反覆發作的皮膚疾病，患者的皮膚除了會出現乾燥搔癢之外，不同的人會合併有不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液、結痂或苔癬化等。

鄭文柏分享，有名1歲女童，沒有過敏史但近來一個月都出現四肢、面部搔癢症狀，甚至破皮、組織液外漏；家長因顧忌類固醇藥膏副作用，聽取其他家長的建議，至藥局欲購買花露水塗抹患部。

鄭文柏說明，花露水當中因有抗感染功能成分，當下雖可緩解癢痛感受，但其中的香精成分，可能反致孩童持續產生發炎反應；因此仍建議家長帶孩子到小兒科看診，並請醫師開立抹劑、口服糖漿以獲得妥善處置。

食藥署藥品組科長林邦德表示，皮膚保溼是對抗異位性皮膚炎的基本要素，含水量較少的油性軟膏通常有較好的保濕效果，含尿素成分的亦可提升保濕效果。保濕產品應該一天至少使用兩次，或是在感覺到皮膚粗糙乾燥時就使用，特別是在皮膚清潔（例如洗澡或洗手）之後。

異位性皮膚炎通常伴隨皮膚癢的症狀，因此病人經常使用抗組織胺外用藥膏來抑制患部的發炎反應及搔癢感。林邦德說，市面上許多止癢藥膏也會添加薄荷醇、冬青油或樟腦等清涼劑，但若是患部皮膚過於脆弱敏感，可能反致刺激而誘發紅腫等反應。

但林邦德也提醒，2歲以下兒童也應盡量避免使用刺激性成分的產品，同時，對搔癢感較嚴重的個案，有時會併用口服抗組織胺，但應注意第一代抗組織胺容易有嗜睡的副作用，服用後應避免操作機械或開車等需要專注的工作。

外用類固醇是目前治療異位性皮膚炎的主流方式，林邦德指出，長期使用外用類固醇會造成皮膚變薄、變色等問題，且類固醇的強度與劑型不同，適用的皮膚部位也不一樣，使用時應遵從醫囑，勿自行用藥也勿自行增減頻率及塗藥範圍。

異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜表示，「異位性皮膚炎是不會根治的病。」但若能從小好好照顧皮膚，半數個案青春期後便不再發作，其餘則轉為成人型的異位性皮膚炎，慢性反覆發作，最少都會持續20年以上；長期發病下也伴隨著眼睛結膜過敏、氣喘、鼻子過敏等共病可能，若長期影響生活品質，更可能產生失眠、精神不濟甚至憂鬱等精神疾病。

異位性皮膚炎患者在日常生活中，環境衛生特別需要注意。朱家瑜建議，皮膚保濕做好、環境管控好，避免接觸到過多抗敏原，使用抗菌防蹣的枕頭、棉被，以及空氣清淨機過濾過敏原…等基本工作，治療重點上，則是發病期要遵從醫囑規律服藥、擦藥，才能夠避免病況惡化，重拾正常生活步調。