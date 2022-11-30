快訊

民進黨慘敗？2024如何布局？學者指選舉結果應該這樣看

台積電分紅開獎！新人待8個月「沒加過班」 爽領44個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

常熬夜、少運動、三餐不正常 38歲上班族腦中風

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭醫院復健師林家正協助病患復健。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院復健師林家正協助病患復健。圖／為恭紀念醫院提供

38歲陳姓男子上班忙碌常熬夜，三餐不正常，平時也沒運動習慣，月前早上起床時發現自己半側肢體無力，說話不清楚，家人趕緊送醫，診斷確定腦中風，幸好發現早，住院後經6周高強度復健，搭配重複經顱磁刺激、高壓氧及中醫針灸治療，現已恢復獨立執行基本日常生活的能力，漸朝著回到職場的目標前進。

苗栗縣為恭紀念醫院復健科主任宋松遠表示，中風非特定族群的疾病，近年來有年輕化趨勢，剛發生時如能盡早處置，越能獲得較好預後。中風急性期，大腦損傷不穩定，家人應隨時注意病人症狀，留心病情是否惡化。急性後期應積極配合復健治療，先辦理腦中風急性後期照護，對治療黃金期的病人給予積極整合性照護，利用早期治療介入，恢復功能並減輕失能程度，減少後續再住院醫療支出。

復健師林家正說，除積極復健，近年搭配重複經顱磁刺激(rTMS)、高壓氧及針灸也是治療腦中風的新利器。rTMS利用外加磁場來活化大腦，改善神經可塑性，目前研究已證實部分中風病人合併rTMS和物理復健治療後，能有效改善肌肉力量和肢體攣縮。

他指出，高壓氧能有效提高腦組織的氧分壓，進而改善組織缺氧狀況，可預防腦部缺血區域造成永久性傷害，促進新陳代謝及組織修復能力。此外，有實證發現針灸頭部穴位，可使中風區塊的血管擴張增加循環，加速病人復原能力，更有研究指出中風出院後，長期接受針灸治療，比未接受針灸的病人降低50%復發風險。

院方指出，為恭紀念醫院為中國醫藥大學策略聯盟醫院，有完整腦中風團隊，除給予中風病人積極治療，也給予家屬和民眾相關知識及學習照護能力。中風後的影響層面不僅是個人，也影響整個家庭，尋找適當醫療資源陪伴病人面對疾病，積極治療不放棄，可讓病患的人生由黑白變彩色。

腦中風 復健 針灸

延伸閱讀

冷空氣今晚報到 國健署「4提醒」防心血管疾病發作

執行動脈取栓術救2中風患者命 國軍台中總醫院：造福太平市民

孕婦澎湖旅遊急性腦中風 急送高雄長庚順利產女

孕婦澎湖旅遊突腦梗塞 後送高長庚救命 復健順利產女

相關新聞

北北基桃綠營全敗 王國材：續推1200月票 113年上路

綠營北北基桃市長候選人選前拋「1200首都通交通月票」政見，北北基桃民眾使用台鐵、公車、國道客運、捷運和YouBike，...

今越晚越冷 氣象達人彭啟明曝這波影響時間

今天明顯降溫，降雨機率也增加。氣象達人彭啟明表示，馬祖降溫顯著，早上僅13度，台灣北部、東半部感受也明顯轉涼，預計這波影...

「抗癌天使」湯佩姿病逝得年24歲 留給粉絲的最後一封信曝光

24歲「抗癌天使」湯佩姿，在19歲時確診卵巢癌末期，她樂觀對抗病魔，也常常在社群媒體分享抗癌過程和心情紀錄，還獲選《2019年十大抗癌鬥士》之一。不過，她的親友昨（29）日證實，佩姿下午在家人及朋友的圍繞陪伴下，安詳且沒有痛苦地離開了。然而，她留給粉絲的最後一封信也曝光了。

無色無味「隱形纖維」 默默讓食物變得更健康

無色無味的神奇添加物竟可讓食物變得更健康，澳洲科學家研發的的隱形纖維「FiberX」，不僅讓食物增加多達 20% 的健康膳食纖維，且顏色、質地跟味道都不會出現變化，製作方面也相當簡單，可以用澱粉製成。

新冠口服藥 氣喘列適用對象

昨是指揮中心取消天天記者會首日，以新聞稿發布新增一萬七二四○例本土個案，較上周同日略降百分之五，另增四十九例境外移入及廿...

涉性騷未自請停職 謝曉星自爆問女秘書：要不要離開？

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，此事也讓行政院成立專案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。