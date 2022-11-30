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北北基桃綠營全敗 王國材：續推1200月票 113年上路
綠營北北基桃市長候選人選前拋「1200首都通交通月票」政見，北北基桃民眾使用台鐵、公車、國道客運、捷運和YouBike，每月費用只要1200元，中央也表態大力支持。雖綠營候選人全落馬，交通部長王國材昨仍承諾續推。幾名立委今質詢王國材1200月票議題，王國材表示，只要北部、中部、南部地方政府提出通過審查，明年先協助系統建置，估113年將編列預算補助。
北北基桃市長選舉全由藍營拿下，國民黨立委洪孟楷今在立院交通委員會質詢王國材1200月票是否兌現？王國材說，初步看法是明年北部、中部、南部地方政府提出方案後，系統建置和寫計畫書大約要1年，計畫通過後，明年將先補助系統建置，真正實施政策補貼將用113年預算。
王國材表示，因系統整合涉及台鐵、機捷等系統調整建置，明年預估耗資1到2億元補助地方政府建置系統，預計113年編列補助經費。
王國材指出，他希望地方政府採生活圈方式提出，他的想法會脫離1200元，採加價購搭其他公共運輸都可以，但要由新的縣市長討論。
無黨籍立委趙正宇也關心1200月票預算，王國材說，先前候選人預估的經費是35億元，但他認為還需要再精算，交通部再補貼一半，現在第一件事就是等北北基桃新上任首長先做討論。
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