「抗癌天使」湯佩姿病逝得年24歲 留給粉絲的最後一封信曝光

24歲「抗癌天使」湯佩姿，在19歲時確診卵巢癌末期，她樂觀對抗病魔，也常常在社群媒體分享抗癌過程和心情紀錄，獲選《2019年十大抗癌鬥士》之一。不過，她的親友昨（29）日證實，佩姿下午在家人及朋友的圍繞陪伴下，安詳且沒有痛苦地離開了。然而，她留給粉絲的最後一封信也曝光了。

湯佩姿親友29日在她的臉書粉專發文表示，佩姿住進安寧病房這段期間，雖然很辛苦，但她依舊很努力。昨日，醫師限額開放讓外部朋友，可以前來安寧病房探望佩姿，也非常感謝幾位朋友臨時收到通知後，願意放下手邊工作、或是特地從其他縣市南下，前來見佩姿最後一面。

湯佩姿親友提到，佩姿最後是在家人及朋友的圍繞陪伴下，安詳且沒有痛苦地離去，牧師和醫師也都有替她禱告，祝福佩姿到天上後，繼續當個幸福快樂的小天使。湯佩姿親友表示，佩姿一直都沒有忘記，在網路上始終非常支持她的各位，所以留了最後一封信給粉絲們。

湯佩姿留給粉絲的最後一封信內寫道，「當各位看到這篇貼文時，代表我已經到天上去，成為『真正的小天使』了吧！」她坦言面對「離開」的課題，自己難免感到害怕和沮喪，但至少在生命的最後一段旅程過得非常充實，所以也沒有遺憾了。

她提到因為體力有限，沒能如願達成一口氣環島一圈的夢想，但家人很努力地用「集點」的方式，帶著她去遊遍台灣北中南東，去了好多以前不曾去過的地方。她表示因為藥物影響，吃什麼都會很想吐，但有很多朋友和熱心網友，都有招待她去品嚐台灣各處不同特色的美食。

她談到這段漫長的抗癌旅程，身體承受了很多苦痛，但心靈卻很富足，「因為身邊有很多很重視我、很寶貝我的親友，網路上，也有始終一直在支持我的你們。謝謝你們，我愛你們。我知道，你們也很愛我，對吧！沒有你們，就沒有大家眼中，『非常勇敢』的抗癌小天使湯佩姿！」

她提到自己雖然必須先走一步，但當大家想念她時，也可以到以前經營的社群軟體上逛逛，「我過去很努力地留下很多影片、以及文字生活紀錄，就是希望未來還有人會記得：這世界上，曾經有一位如此可愛的我」。

她說明自己的告別式不會對外開放，但家人會協助把粉絲想說的話，轉達給在天上的她。最後，佩姿不忘用以往樂觀開朗的個性告別，「祝褔大家一切平平安安！尤其身體，一定要健健康康的唷！大家再見，我愛你們」。