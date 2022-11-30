簡單學：如何實踐個人的ESG「永續飲食」

近年來，許多企業都在倡議ESG。但其實，我們每個人也能經由實踐個人的ESG來支持環境永續、影響社會以及把關飲食。實踐永續飲食就從我們每個人的飲食開始，選擇一餐使用在地食材、使用簡單配方的少/無添加製程，都是幫助台灣永續繼續前進。只要把握好關鍵二原則：高品質、少負擔，便能輕鬆從個人飲食，建立自己的美好永續生活。

選擇Clean Label的「少負擔」產品，吃出台灣的在地永續

踏入便利商店隨手拿取一瓶來自於台灣在地果農的飲品，或是選擇成分單純、少添加，使用天然食材的產品；只需一個動作，你已經在支持台灣的在地暨環境永續，因為選擇在地食材，不僅減少運輸的碳足跡，更幫助台灣農產業發展。

只是鮮少消費者知道，一瓶飲品要維持簡單配方、無添加，同時又要表現出在地好食材的口感，這對食品研發人員是一項極為艱鉅的任務；但也因為有食品廠商願意全力支持台灣在地果農，並共同與研發人員投注心力、培育更優良品種，選用“真食材”來提高品質，堅持給消費者不僅高品質，也堅持製程簡單，對身體少負擔的產品。身為消費者的我們，只需買罐標榜台灣在地農產品飲料或選擇貼有「潔淨標章」（Clean Label）的產品，透過個人飲食履行ESG，呼應地球ESG的永續行動。

圖／味全提供

支持國際權威驗證的「高品質」產品 發揮你的社會影響力

所謂的「高品質」，不等於價格高昂，而是食品廠商對於產品永續經營的堅持，更讓消費者也能吃得安心又營養；若你擔心各家廠商老王賣瓜，不知如何挑選出「高品質」的產品？不妨以真食材和獲得公正評鑑機構驗證的產品為優先。

基本上，選擇使用「真食材」的食品，營養與風味都會更勝一籌，故能被稱為「高品質」；如果消費者希望更簡單判斷出該食品是否為「高品質」，選擇經由具權威性的第三方公正評鑑機構驗證的食品，亦是品嘗「高品質」食品的絕佳捷徑。

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譬如：COFFEE REVIEW堪稱是全球最具權威性的咖啡評鑑組織之一，使用獲得COFFEE REVIEW認證之咖啡豆的咖啡飲品，自然稱得上「高品質」；另還有獲得全球食品業界公認鑽石級驗證「SQF」的產品，也值得列入消費者的「高品質」食品口袋名單中。更重要的是，當你願意支持「高品質」產品的同時，你也正在發揮自己的社會影響力，履行自己的ESG。

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公開透明的「簡單配方」產品，讓飲食吃得更安心

身為消費者的你，別忘記養成查看產品成分表的習慣，同時經由挑選「看得懂」的成分表並盡可能選擇配方單純、少添加物的產品，將產銷流程公開透明化，讓消費者可以吃得安心，這也是履行個人ESG的重點。

也許你會問：「為什麼購買食品一定要看成分表？」首先，成分表的順序代表成分比重，排名越前面的成分占比越高；其次，了解該項產品使用哪些原料，比方說檸檬紅茶使用「檸檬原汁」？還是「檸檬濃縮汁」？差別在於使用「真食材」檸檬原汁的產品，香氣與風味都更勝一籌；最後是從成分表看出你吃了多少添加物，選擇「簡單配方」的產品，為自己及家人的身體減少負擔；這也是為什麼消費者應當支持產品成分公開、透明又簡單的理由。

總歸而言，從查看成分表，選擇高品質的產品，堅持少/無添加的簡單配方成份，輕鬆用“高品質、少負擔”選購原則，由此實踐個人ESG來達到永續飲食的目標，這就是現今食品界掀起「ESG簡單學」的飲食新觀點。

味全ESG簡單學，用「吃」實現你的永續生活

如今，台灣各食品大廠都開始推動ESG，味全針對台灣永續，不僅推動酪農業升級，扶植果農業共好，還協助消費者實踐永續行動。「ESG簡單學：高品質、少負擔」就是來自長期耕耘台灣在地酪、農民的食品大廠所提出的永續理念，期盼民眾透過選擇高品質、少負擔的食品，輕鬆落實個人ESG，為自己及台灣打造永續美好的生活一起努力。