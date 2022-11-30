交通部招商大會12月7日開跑 釋出新高商機1879億

交通部111年度招商大會將於12月7日於台北福華大飯店舉辦，釋出商機達1879億元，創歷年投資商機新高。交通部指出，活動以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題，內容包括台鐵、高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案等交通產業多元商機。

交通部表示，今年面對疫情和國際情勢衝擊，仍積極辦理招商作業，也提前啟動訪商、招商籌備作業，擴大案源商機，近期民間投資案源再增列1件「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」(60億元)，案源總數増為69案，釋出商機達1879.3億元，再創投資商機新巔峰，另亮點商案增列中壢火車站站區土地開發案及高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案2件，總計為6件，期望藉由本次的招商大會媒合商機，加速交通建設及服務。

交通部指出，目前受矚目的亮點商案有6案，分別為桃園火車站土地開發案，基地面積約4.42公頃，可供設置商業及辦公大樓、旅宿空間等多項用途，預估民間投資金額90億元；中壢火車站站區土地開發案，基地面積約4.95公頃，可供設置複合式商場、辦公及旅宿空間，打造都市新核心，預估民間投資金額94億元；高鐵嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案，基地面積約5.4公頃，可供設置會議及工商展覽中心、購物中心、文教休憩等使用，預估民間投資金額22億元。

另外，新增高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案，基地面積約5.4公頃，可供設置工商服務、展覽、購物中心及觀光遊憩等使用，預估民間投資金額60億元；台中港港埠產業發展專業區(I)興建營運投資案，基地面積約30.82公頃，可作為物流、製造、檢驗等配合港埠發展政策相關產業使用，預估民間投資金額25億元；台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案，基地面積約92.22公頃，可供設置主題樂園、親水世界、教育、購物中心、餐飲、旅館等觀光、遊憩與商業相關設施及附屬設施，預估民間投資金額120億元。

交通部說，大會也頒發表揚講座給對交通建設投資卓有貢獻業者，包括軌道類3家、港埠類5家及高速公路類1家，共計9家優良廠商；現場並設11個攤位展示案源，設置洽談區即時提供個別諮詢服務，歡迎商業各界踴躍參與。