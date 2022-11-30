快訊

民進黨慘敗？2024如何布局？學者指選舉結果應該這樣看

台積電分紅開獎！新人待8個月「沒加過班」 爽領44個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通部招商大會12月7日開跑 釋出新高商機1879億

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

交通部111年度招商大會將於12月7日於台北福華大飯店舉辦，釋出商機達1879億元，創歷年投資商機新高。交通部指出，活動以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題，內容包括台鐵、高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案等交通產業多元商機。

交通部表示，今年面對疫情和國際情勢衝擊，仍積極辦理招商作業，也提前啟動訪商、招商籌備作業，擴大案源商機，近期民間投資案源再增列1件「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」(60億元)，案源總數増為69案，釋出商機達1879.3億元，再創投資商機新巔峰，另亮點商案增列中壢火車站站區土地開發案及高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案2件，總計為6件，期望藉由本次的招商大會媒合商機，加速交通建設及服務。

交通部指出，目前受矚目的亮點商案有6案，分別為桃園火車站土地開發案，基地面積約4.42公頃，可供設置商業及辦公大樓、旅宿空間等多項用途，預估民間投資金額90億元；中壢火車站站區土地開發案，基地面積約4.95公頃，可供設置複合式商場、辦公及旅宿空間，打造都市新核心，預估民間投資金額94億元；高鐵嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案，基地面積約5.4公頃，可供設置會議及工商展覽中心、購物中心、文教休憩等使用，預估民間投資金額22億元。

另外，新增高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案，基地面積約5.4公頃，可供設置工商服務、展覽、購物中心及觀光遊憩等使用，預估民間投資金額60億元；台中港港埠產業發展專業區(I)興建營運投資案，基地面積約30.82公頃，可作為物流、製造、檢驗等配合港埠發展政策相關產業使用，預估民間投資金額25億元；台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案，基地面積約92.22公頃，可供設置主題樂園、親水世界、教育、購物中心、餐飲、旅館等觀光、遊憩與商業相關設施及附屬設施，預估民間投資金額120億元。

交通部說，大會也頒發表揚講座給對交通建設投資卓有貢獻業者，包括軌道類3家、港埠類5家及高速公路類1家，共計9家優良廠商；現場並設11個攤位展示案源，設置洽談區即時提供個別諮詢服務，歡迎商業各界踴躍參與。

高鐵 交通部 火車站

延伸閱讀

外傳林右昌接交長有壓力？ 王國材：該做的事做好 府院決定

台中太會買 高鐵站橫空出世全台規模最大「娛樂購物城」

台中國道1號銜接74號 高公局：最快明年底完工

北市電動自行車明強制掛牌納管 電動滑板車禁駛道路

相關新聞

北北基桃綠營全敗 王國材：續推1200月票 113年上路

綠營北北基桃市長候選人選前拋「1200首都通交通月票」政見，北北基桃民眾使用台鐵、公車、國道客運、捷運和YouBike，...

今越晚越冷 氣象達人彭啟明曝這波影響時間

今天明顯降溫，降雨機率也增加。氣象達人彭啟明表示，馬祖降溫顯著，早上僅13度，台灣北部、東半部感受也明顯轉涼，預計這波影...

「抗癌天使」湯佩姿病逝得年24歲 留給粉絲的最後一封信曝光

24歲「抗癌天使」湯佩姿，在19歲時確診卵巢癌末期，她樂觀對抗病魔，也常常在社群媒體分享抗癌過程和心情紀錄，還獲選《2019年十大抗癌鬥士》之一。不過，她的親友昨（29）日證實，佩姿下午在家人及朋友的圍繞陪伴下，安詳且沒有痛苦地離開了。然而，她留給粉絲的最後一封信也曝光了。

無色無味「隱形纖維」 默默讓食物變得更健康

無色無味的神奇添加物竟可讓食物變得更健康，澳洲科學家研發的的隱形纖維「FiberX」，不僅讓食物增加多達 20% 的健康膳食纖維，且顏色、質地跟味道都不會出現變化，製作方面也相當簡單，可以用澱粉製成。

新冠口服藥 氣喘列適用對象

昨是指揮中心取消天天記者會首日，以新聞稿發布新增一萬七二四○例本土個案，較上周同日略降百分之五，另增四十九例境外移入及廿...

「花露水」治異位性皮膚炎咁有影？當中一成分恐致發炎

全世界約有5%至20%的孩童受異位性皮膚炎所苦，雖然部分會在成年後隨之改善，但也有不少持續發作的個案，轉為成人型的異位性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。