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今越晚越冷 氣象達人彭啟明曝這波影響時間

聯合報／ 記者董俞佳葉冠妤／台北即時報導
氣象達人彭啟明表示，馬祖降溫顯著，早上僅13度，台灣北部、東半部感受也明顯轉涼，預計這波影響到周五上半天，之後逐漸減弱。圖／擷取自氣象達人彭啟明臉書
氣象達人彭啟明表示，馬祖降溫顯著，早上僅13度，台灣北部、東半部感受也明顯轉涼，預計這波影響到周五上半天，之後逐漸減弱。圖／擷取自氣象達人彭啟明臉書

今天明顯降溫，降雨機率也增加。氣象達人彭啟明表示，馬祖降溫顯著，早上僅13度，台灣北部、東半部感受也明顯轉涼，預計這波影響到周五上半天，之後逐漸減弱。

氣象局指出，受鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北、宜花地區明顯變涼，北部、宜蘭容易下雨天氣，中部、花東雲量多，偶爾也有局部短暫雨。​

氣象達人彭啟明稍早表示，這波東亞的寒潮爆發，台灣仍是冷空氣影響的邊緣，主要還是中國東岸降溫非常顯著落差也大，離最近的馬祖降溫顯著，目前已經到13度。台灣北部、東半部感受也明顯。不過降溫幅度還不是很大，迎風面已經有雨勢。

彭啟明表示，北部、東半部這兩天要留意溫差變化，中南部也略降溫。預計這波持續到周五上半天，之後會減弱。

彭啟明 氣象局

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