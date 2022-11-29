憂院版身權法保障不足卻草率過關 民團：政府不在乎我們的痛苦

立法院衛環委員會這周排了3天會議逐條審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」，身權法已15年未修訂，民間團體認為，諸多不合時宜、不足之處需要改變，對這次修法寄與厚望，但檢視審查中草案卻發現，與期望落差很大。眼看立院頗有趕進度通過之勢，卅個身心障礙民間團體疾呼：「沒有我的參與，不要為我做決定！」

民間團體強調，行政院的修法草案版對人權的保障不足，也沒有取得多數身障者及團體的共識，衛環委員不應草率通過法案，應多採納身心障礙者團體意見。

台灣障礙者權益促進會理事長張宗傑表示，行政院版與身障團體的理想版本差太多，沒有制訂避免障礙者孤立、隔離在機構裡的社區支持服務政策，也沒有尋求司法救濟的制度，無法達到身心障礙者權利公約（CRPD）原則，也就是能夠有尊嚴、平等、自由、自主的生活。

陽明交通大學衛生福利研究所教授周月清表示，社區型服務如個人協助、社區居住，必須優先編列預算，但本行政院修法草案仍然未予以處理，不只未回應CRPD，也未回應障礙者的需求和期待。這次修阿有必要增訂「障礙者的居住選擇權」、「個人協助」等專章，以實踐CRPD第19條「自立生活與社區融入」的原則。

視障李秉宏律師表示，曾有一位母親在公司上班，兒子是重度智能障礙者，公司認為母親因照顧兒子影響職場表現，以此為藉口把母親解僱了。當身心障礙者遭受歧視、權利遭受侵害，要想透過司法途徑爭取權益恐怕，實際困難很大，就是因為身權法沒有規範。

這次修正身權法，應明定專章，就身心障礙者權益受損的請求權基礎，進行規範，也應該要有相應的損害賠償計算方式；如果是實際損害難以舉證者，需有相應的法定賠償機制， 即法院可在某額度範圍內決定判賠金額。

聽障人協會理事長謝素分強調，聽障者的資訊平權一直是廣為詬病，包括政府記者會、重大消息發布沒有顧及到聽障者的需求(手語翻譯及聽打)，今年選舉有手語翻譯卻沒有聽打字幕，但其實不論場合大小、多少人參加，手語翻譯和聽打都是必備的。

「希望擋下草率審議！請重新與障礙者討論協調，大幅度研擬修整身權法！」台灣精神受苦者群聚會發起人李昀表示，最近只有國民黨立委張育美在11月9日開過一次公聽會，邀請障礙者們講訴求，但五分鐘真的不夠，各團體所提的建議也多半沒有進入決策。如果立法者不徵詢障礙者的意見，怎麼可能把問題處理好？只有五分鐘的諮詢就要修法，一口氣要審查30幾個版本，有草菅人命之嫌，更令人感覺「政府不在乎我們的痛苦、再次宣判我們不值得活。」

台灣障礙者權益促進會強調，行政院的修法草案版對人權的保障不足，也沒有取得多數身障者及團體的共識，也與台灣所簽署的CRPD公約相距甚遠。希望政府協助障礙者建立一個支持性社會參與的公共體系，讓每位障礙者及未來因高齡而成為障礙者的人們，都能擁有尊嚴，享有自由、平等、自立的生活。