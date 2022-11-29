國際技能賽我奪6金13銀6銅17優勝 世界排名第3

第46屆國際技能競賽26日於奧地利場次完成最後競賽，我國參賽3職類及國手為「電氣裝配」職類蕭聖儒、「工業控制」職類簡廷安及「砌磚」職類李冠彬分別獲得1金1銅1優勝，其中蕭聖儒為我國金牌選手中，得分最高者。在我國參賽的50項職類中，奪下6金13銀6銅17優勝的佳績，在57個參賽國家中，排名世界第3，總獎牌數也創我國最高紀錄。

勞動部表示，我國這次派出57名國手、參加50項職類競賽，共奪6金13銀6銅17優勝。獲得金牌的6職類及國手為「門窗木工」職類陳詩凱、「汽車技術」職類詹許堃、「冷凍空調」職類田佳承、「外觀模型創作」職類雷豐嶽、「電氣裝配」職類蕭聖儒及「集體創作」職類（三人一組）施茗翔、洪慶桐、張建雄。

其中，金牌國手張建雄更在國際技能組織邀請下，於英國雷克斯漢姆(Wrexham)場次代表全體參賽選手宣誓時，以台語說出「哇代表全體參賽選手宣誓，本著世界技能大賽精神，公平競賽，尊重和遵守道德行為原則、競賽規定和世界技能大賽價值和理念」，指導老師用心拍攝記錄，並置於網路上引起熱烈回響。

勞動部表示，所有參賽國手在諸多變數和不確定因素下仍發揮最佳實力，拿下優異的成績感到欣慰，感謝國手再次以技能實力讓世界看見台灣，勞動部預計12月12日在台北君悅酒店舉辦頒獎活動，對於獲金牌、銀牌、銅牌及優勝的國手，每人發給新台幣120萬元、60萬元、40萬元及10萬元獎金，也會發給其培訓團隊60萬元、30萬元、20萬元及10萬元獎金。