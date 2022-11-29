各縣市疫苗福利措施不一 民眾應多打聽、打好打滿

聯合報健康事業部公布「城市健康防護力指標報告」，引發不少迴響，許多民眾看到專題報導，才知花蓮縣在補助自費三大疫苗上，表現傑出。另有彰化縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣等四縣市衛生局表示，已擴大肺炎鏈球菌疫苗接種對象，造福更多居民。

嘉義市衛生局副局長莊美如指出，該市向來重視各族群的健康防護，在各縣市中，最先擴大六十五歲以上長者施打肺炎鏈球菌疫苗，並讓國中女生施打HPV疫苗，期許構築更完整的健康防護力。

莊美如表示，為提升流感疫苗打氣，嘉義市衛生局透過「嘉e卡app」推播流感疫苗施打訊息。另派醫療人員進駐社區，廣布接種據點，走入校園宣導。再者，於醫療院所廣設周末門診，以便家長陪同孩童施打疫苗，提高打氣。

目前疾管署公費接種肺炎鏈球菌疫苗接種對象，仍限於滿七十一歲、且在六十五歲之後未曾打過疫苗者。現有資料顯示，六都均擴大公費接種肺炎鏈球菌疫苗對象。

六都之外，包括，彰化縣、嘉義市、雲林縣、宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣，以及金門、連江等離島縣市，只要年逾六十五歲即能接種公費肺炎鏈球菌疫苗的縣市。新竹縣則是擴大至七十歲以上長者接種。