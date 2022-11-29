聽新聞
test
0:00 / 0:00
各縣市疫苗福利措施不一 民眾應多打聽、打好打滿
聯合報健康事業部公布「城市健康防護力指標報告」，引發不少迴響，許多民眾看到專題報導，才知花蓮縣在補助自費三大疫苗上，表現傑出。另有彰化縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣等四縣市衛生局表示，已擴大肺炎鏈球菌疫苗接種對象，造福更多居民。
嘉義市衛生局副局長莊美如指出，該市向來重視各族群的健康防護，在各縣市中，最先擴大六十五歲以上長者施打肺炎鏈球菌疫苗，並讓國中女生施打HPV疫苗，期許構築更完整的健康防護力。
莊美如表示，為提升流感疫苗打氣，嘉義市衛生局透過「嘉e卡app」推播流感疫苗施打訊息。另派醫療人員進駐社區，廣布接種據點，走入校園宣導。再者，於醫療院所廣設周末門診，以便家長陪同孩童施打疫苗，提高打氣。
目前疾管署公費接種肺炎鏈球菌疫苗接種對象，仍限於滿七十一歲、且在六十五歲之後未曾打過疫苗者。現有資料顯示，六都均擴大公費接種肺炎鏈球菌疫苗對象。
六都之外，包括，彰化縣、嘉義市、雲林縣、宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣，以及金門、連江等離島縣市，只要年逾六十五歲即能接種公費肺炎鏈球菌疫苗的縣市。新竹縣則是擴大至七十歲以上長者接種。
各縣市所提供疫苗接種福利不盡相同，建議民眾常至戶籍所在地縣市衛生局網站查詢，或電洽衛生所，掌握最新資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言