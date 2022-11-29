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基本工資明年調升 逾400萬勞工投保級距受影響

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
基本工資月薪將於明年元月起將調升至2萬6400元，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」也配合同步修正。圖／本報資料照片
基本工資月薪將於明年元月起將調升至2萬6400元，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」也配合同步修正。圖／本報資料照片

基本工資月薪將於明年元月起，從現行的2萬5250元調升至2萬6400元，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」也配合同步修正。勞保局今指出，為簡政便民，勞保局將主動逕調第1級投保級距，勞保與職災保險的投保薪資分級表將把現行第2級的26400元遞移為第1級。推估影響逾400萬人。

勞保局表示，新修正的勞保及職災保險投保薪資分級表，將刪除現行第1級月投保薪資25250元，現行第2級26400元遞移為第1級，其餘金額未修正並依序遞移，修正後的勞保投保薪資分級表調整為13級，職業災害保險投保薪資分級表則調整為23級。

根據勞保局截至今年9月的統計資料，推估影響勞保人數約310萬人、就保120萬人、職保411萬人、勞退約130萬人；農退部分則是9萬168人。

勞保局說，為減輕投保單位作業負擔，勞保局將主動針對投保薪資第1級(原25250元)之被保險人辦理逕調作業，自明年1月1日起調整為26400元，但如果是屬於部分工時勞工、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓者，考量其實際收入不隨基本工資調整，不列入勞保投保薪資逕調對象，勞保投保薪資仍維持25250元。

由於「勞工退休金月提繳分級表」原本已有26400元的提繳等級，不需修正，勞保局同樣自明年1月1日起將原提繳工資25250元的全職勞工逕調至26400元，以維護勞工退休金權益。

此外，勞保局也提醒，自明年元月起，農民退休儲金每月提繳金額也隨之調高，例如選擇提繳比率10%的農民，每月提繳金額將自2525元提高為2640元，政府相對提撥部分也隨之提高。另農民退休儲金每月提繳金額是於次月底扣款，所以，明年1月起配合基本工資調整的提繳金額，是於明年2月底扣款，後續月份以此類推，提醒農民留意農民退休儲金扣款帳戶餘額並備足存款。

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