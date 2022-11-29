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冷空氣今晚報到 國健署「4提醒」防心血管疾病發作

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
今天北部因受大陸冷氣團影響，氣溫仍偏低，外出民眾仍感覺冷颼颼。記者侯永全／攝影
今天北部因受大陸冷氣團影響，氣溫仍偏低，外出民眾仍感覺冷颼颼。記者侯永全／攝影

根據中央氣象局指出，近日東北季風增強，北部氣溫驟降，國民健康署提醒國人4要點，包括早上起床時應「慢慢坐起」，避免門窗緊閉維持通風，外出做好保暖；泡湯時間不應超過15分鐘；三高患者應規律服藥；溫差大容易腦中風心臟病急性發作，應儘速送醫把握急救黃金期。

國健署長吳昭軍提醒，慢性病患者及長者，除規律服藥、定期量測血壓、均衡飲食及適度運動外，「保暖」是最基本的自我保護行為，從頭到腳的保暖，更是馬虎不得，外出時，要穿戴帽子、口罩、手套、保暖衣物、襪子及鞋子等保暖物品，避免氣溫的差異可能促發心血管或中風的風險。

冷氣團報到 4個提醒民眾需注意

1.暖心護身：起床時，請先在床上動一動，促進身體的血液循環，再慢慢坐起來，馬上添加外套保暖，下床時，雙手扶好並確認雙腳踩穩地板，再進行每日的日常作息；不能因為天氣冷而將室內門窗緊閉，建議適度開窗，保持空氣的流通。外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，更是不能輕忽，以洋蔥式的穿衣原則，既能保暖又穿脫方便；晨間運動時，要充分的熱身，溫和且循序漸進的方式，活絡身體，達到運動的目的；此外，不論在室內或室外，建議喝溫開水來補充身體所需的水份。

2.泡湯注意：天冷想泡湯，應注意幾個重點：飯後2小時泡湯較適合、水溫不超過40度、泡湯時間不超過15分鐘、不單獨泡湯等；如經醫師囑咐為高危險群（慢性病患者、心血管患者等），不宜泡湯或泡澡。

3.規律服藥：環境溫度的改變，還是要遵照醫囑規律服務，妥善控制病情，若是三高患者或心血管患者，都要量測血壓、血糖等，不要自己增減藥物或停藥，造成嚴重的後果；再者，外出要隨身帶著健保卡與藥物，如醫師有開給緊急備用藥品，更應隨身攜帶。

4.注意徵兆：溫差大，腦中風的風險隨之增加，若發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的症狀，可能是中風的徵兆，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，當民眾如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，可能就是心臟病急性發作，不論是中風或心臟急性發作狀況，應儘速撥打119送醫，把握急救黃金期。

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