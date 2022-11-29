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癢癢別再抓抓 雙和醫院醫師：加強保濕、遠離過敏原

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
孩童異位性皮膚炎發作，患處還布滿新舊傷口。圖／雙和醫院提供
孩童異位性皮膚炎發作，患處還布滿新舊傷口。圖／雙和醫院提供

一名五歲男童因異位性皮膚炎發作，整晚不停抓癢無法入眠，不只破皮流血，甚至出現傷口發炎流膿等細菌感染的情況。衛福部雙和醫院皮膚科醫師施怡賢表示，孩童會因搔癢難耐而影響生活，除接受治療外，平時也要注意保濕、避免刺激及遠離過敏原等。

施怡賢說明，男童因異位性皮膚炎發作而搔癢難耐，無法獲得充足睡眠，精神不濟的情況下影響到白天的飲食、學習等活動，患處還布滿新舊傷口。

與異位性皮膚炎奮鬥是條漫長的道路，雖不一定能根治，但卻可以被控制，平時可以加強保濕、避免刺激、遠離過敏原為照護原則，降低觸發因子；在發作時，則建議依照嚴重程度輔以局部或全身性的治療。

施怡賢指出，異位性皮膚炎為台灣常見的皮膚疾病，是一種多基因遺傳的發炎疾病，主要是由先天性免疫調節異常及表皮內在調控失調所引起；形成和兩大因素有關，首先是「表皮屏障缺陷」像是，纖聚蛋白缺陷、神經醯胺不足等等，其次是「免疫細胞過度反應」，當特定免疫細胞以及T細胞過度活化，就會造成皮膚發炎，形成泛紅、發癢、脫屑等臨床表現。

值得注意的是，異位性皮膚炎的病灶分布會隨著年齡而有所不同，在嬰兒及幼童時期，病灶主要分布在臉、手肘及膝蓋；年紀較大的小孩，則在四肢彎曲處出現慢性苔癬化病灶；到了青少年或成人，少部分病患可能會好轉不再復發，但大多會持平或改變型態，甚至變成嚴重的局部病灶或全身性輕度病灶。

施怡賢建議，若對象為幼童，除定期就醫用接受治療，發病時另可先從降溫、通風開始，並利用其他事物轉移注意力以免抓傷，平常則注意保濕、避免刺激及遠離過敏原等照護原則；至於兒童或青少年，在心理支持的部分得特別注意，像是青春期的焦慮，或是求學、準備考試過程中的壓力都有可能觸發，除以藥物控制、改善病況外，必要時也可尋求心理諮商協助，或是找到適合方式抒發內心壓力。

另外，為提升社會大眾對異位性皮膚炎的認識，雙和醫院將在12月8日上午10時於第一醫療大樓大廳進舉辦「異膚新曙光」健康講座活動。

孩童異位性皮膚炎發作，患處還布滿新舊傷口。圖／雙和醫院提供
孩童異位性皮膚炎發作，患處還布滿新舊傷口。圖／雙和醫院提供
衛福部雙和醫院將在12月8日上午10時於第一醫療大樓大廳進舉辦「異膚新曙光」健康講座活動。圖／雙和醫院提供
衛福部雙和醫院將在12月8日上午10時於第一醫療大樓大廳進舉辦「異膚新曙光」健康講座活動。圖／雙和醫院提供

異位性皮膚炎 過敏原 皮膚科

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