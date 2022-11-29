國道元旦連假恐湧跨年出遊車潮 高公局祭五大管制措施
今年元旦連假為12月31日至明年1月2日，總計三天。高公局今表示，預估假期交通量為110至114 mvk(百萬車公里)，首日南向可達62百萬車公里，為平日的1.4倍。
高公局表示，檢視歷年元旦連續假期交通狀況，預判連假期間將有大量跨年及旅遊旅次，為此，也祭出各項管制措施如下：
一、匝道封閉：
(一) 111年12月31日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
(二) 112年1月1日0至12時，封閉國1埔鹽系統南向入口；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
(三) 112年1月2日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
二、高乘載管制：
112年1月1日至2日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。
三、 收費措施：
(一) 單一費率：111年12月31日至112年1月2日。
(二) 路段差別費率：111年12月31日至112年1月2日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三) 暫停收費：111年12月31日至112年1月2日，每日0至5時暫停收費。
四、開放路肩：
(一) 111年12月30日，增開國3南深路出口及南港聯絡道前路肩。
(二) 111年12月31日至112年1月2日，增開國1南向楊梅至新竹、北向西螺至員林及國3南向大溪至關西、北向香山至新竹系統等易壅塞路段路肩，合計36處。
五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
高公局建議，為避免塞車，國5頭城往坪林地區車輛可改走台9，國1、國3新竹往返台南地區，可改走台61，國6台中往返南投地區，建議改走台63。
此外，高公局也提到，12月30日中午12時至明年1月2日24時止，本局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業，不過緊急搶修及不影響主線交通之工程除外。用路人出門前可多利用高速公路1968App查詢即時路況，適時彈性調整行程與規劃行車動線以避開壅塞。
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