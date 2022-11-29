國道元旦連假恐湧跨年出遊車潮 高公局祭五大管制措施

今年元旦連假為12月31日至明年1月2日，總計三天。高公局今表示，預估假期交通量為110至114 mvk(百萬車公里)，首日南向可達62百萬車公里，為平日的1.4倍。

高公局建議，為避免塞車，國5頭城往坪林地區車輛可改走台9，國1、國3新竹往返台南地區，可改走台61，國6台中往返南投地區，建議改走台63。