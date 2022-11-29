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2個月6例...女童高燒不斷竟染副傷寒 莊人祥：彼此無關聯

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

女童反覆發燒竟罹副傷寒！衛福部疾管署副署長莊人祥表示，國內今年副傷寒確定病例共6例，已較2018至2021年高，且均為本土病例。但經疫調個案間彼此並無關聯且無特殊的飲食、飲水，因此除了勿生飲生食等基本防疫措施外，只能先提醒醫師、民眾注意加強送檢。

疾管署今天公布一例本土副傷寒確定病例，為居住北部地區10多歲本國籍女童，近期無國內外旅遊史，11月1日出現發燒症狀，並於11月2日就醫，後因持續反覆發燒再於11月5日及11月7日就醫，經收治住院使用抗生素治療，於11月10日症狀緩解出院，目前已無症狀。但後續於11月25日檢驗出副傷寒桿菌（S. paratyphi A）通報後確診。

莊人祥表示，副傷寒確定病例共六例，均為本土病例，年齡介於10多歲至40多歲，發病期間為10月五例，11月一例。

由於近十年的病例數都在十例以下，且64%為境外移入個案。今年出現第三、四例本土個案時疾管署便已著手疫調，但並無發現個案間的關聯性，且分布在五個縣市；儘管某一個縣市有兩例，但彼此間也無交集。

莊人祥說，本次新增的病例同住家人及同班同學皆無疑似症狀，在學校、家中的飲食、飲用水也都有過濾、煮沸，且很少外食，因此仍在安排個案同住家人採集糞便檢體送驗。

據疾管署統計，2018至2021年本土累積病例數分別為1、3、0、1例，境外移入病例數分別為7、6、0、0例，其中2018及2019年境外移入病例感染國家分別為印尼4例、印度4例、柬埔寨2例、緬甸、孟加拉及美國各一例。

副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為一至二周，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播。

常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、咳嗽、相對性心律減慢或身軀出現紅疹等。如出現前述疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請採集相關檢體並於24小時內通報。

預防方法包括不吃生食，食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水或瓶裝礦泉水；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手，才能有效防範。

預防副傷寒方法包括不吃生食，食物應充分煮熟。圖／本報資料照片
預防副傷寒方法包括不吃生食，食物應充分煮熟。圖／本報資料照片

發燒 莊人祥

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