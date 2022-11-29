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微型電動二輪車納保強制車險明上路 3年保費1358元

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
「微型電動二輪車」(原電動自行車) 將11月30日起實施新制，新購車輛均需掛牌，並投保強制汽車責任險才能上路。記者蘇健忠／攝影
「微型電動二輪車」(原電動自行車) 將11月30日起實施新制，新購車輛均需掛牌，並投保強制汽車責任險才能上路。記者蘇健忠／攝影

金管會保險局今表示，微型電動二輪車納保強制車險將於明天（30日）正式上路，全台約20萬輛微型電動二輪車將強制於2年內領照、納保，若是新車需一次投保3年，3年保費約1358元，至於舊車則視使用期間可投保1年、2年或3年。

保險局副局長林志憲表示，原本是希望設計5年的保險時監，可降低附加費用率，保費可以更便宜，但是因為微型電動二輪車的電池使用約3年，因此後來改為投保期間為3年，1年期至3年期的保費分別為563元、971元、1358元。新車一次要投保3年，舊車若使用超過1年，可以買一年期、兩年期或三年期；但舊車若使用未滿1年，則至少要買兩年期。

據保險局統計，11月28日起已有8家產險提前開始受理民眾用紙本投保，截至29日中午左右，共已有69件投保，但生效日是從11月30日開始計算。林志憲也表示，明天起（30日）也將會有6家產險開放網路投保，12月12日還會有1家產險開放網路投保，網路投保保費依照各產險公司不同會有一些優惠。

針對11月30日前已使用的微型電動二輪車，法律上有給予2年過渡期。林志憲說明，因為微型電動二輪車當初並沒有牌照管理，車輛所有人沒有相關資料，因此法律上給予兩年過渡期，呼籲有使用微型電動二輪車者要在2年內領照、投保。

林志憲說明，如果民眾先去投保，但沒有領照的話，會在保單批註中備註，保險期間是從完成領照日起算，但如果投保後沒辦法立刻領照，監理機關會給予約1個月的改善期，但若一直未完成領照，產險公司就會接獲通知，2週內會通知保戶做全額退費。

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