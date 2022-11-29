快訊

跌跌不休！主計總處下修今年GDP至3.06％ 明年經濟成長率「保3」無望

陸國務院防疫政策未調整批地方「動不動就靜默」 有記者只寫了1行字

屢犯不改 食藥署下令：陸猴頭菇禁止輸台一個月

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸出口「乾猴頭菇（整朵）（DRIED HERICIUM MUSHROOM）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「乾猴頭菇（整朵）（DRIED HERICIUM MUSHROOM）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新邊境不合格食品清單中，中國大陸出口的乾猴頭菇再度上榜，總重2595公斤，全數退運、銷毀。食藥署今日下午表示，近期中國乾猴頭菇持續不符合我國「農藥殘留容許量標準」，明起暫停受理中國乾猴頭菇輸入查驗申請一個月。

本周食藥署公布的邊境不合格食品名單中，由「廣漢貿易有限公司」進口的「乾猴頭菇（整朵）（DRIED HERICIUM MUSHROOM）」被檢出殘留農藥克美素0.38 ppm，超出法規的農藥殘留容許量標準。食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，中國乾猴頭菇自8月更新獨立稅號後，目前已是第3批違規，但半年統計則有11批不合格。並於10月底研議後顏長管制措，百分百查驗措施延長至明年5月為止。

食藥署今日下午發布最新管制措施，因近期中國乾猴頭菇持續有不符合我國「農藥殘留容許量標準」之情形，因此依照「食品及相關產品輸入查驗辦法」第 26 條規定，自 111 年 11 月 30 日至 12 月 29 日止(出口日期)，暫停受理中國乾猴頭菇輸入查驗申請一個月。

食藥署說明，先前邊境查驗檢出多批中國乾猴頭菇不符合台灣「農藥殘留容許量標準」，食藥署當時已要求中方於 111 年 8 月 3 日前，提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施。

中國於8 月 1 日提交「輸臺乾猴頭菇說明不合格原因及改善與預防措施」給食藥署說明時表示，生產過程未使用台灣所通報的農藥，已暫停不合格乾猴頭菇製造廠商之產品出口，且已加強對輸臺乾猴頭菇的監管，要求企業完善質量安全管理制度，確保輸台乾猴頭菇符合我國要求。

食藥署表示，基於保護民眾健康安全前提，以及對輸出國源頭管理責任要求下，依照我國「食品及相關產品輸入查驗辦法」第 26 條規定，自 111 年 11 月 30 日至 12 月 29 日止，依出口日期為準，暫停受理中國乾猴頭菇輸入查驗申請一個月。

食藥署 農藥殘留

延伸閱讀

新增「氣喘」為新冠重症風險因子 醫師可開立藥物

陸猴頭菇農藥又超標 延長管制措施至明年5月

中暑成藥「明通申藥」樟腦成分不足 自主下架4.6萬瓶

瘦瘦筆斷貨影響25萬糖友 食藥署：生產問題全球缺貨

相關新聞

一張圖看氣溫變化！明轉冷全台有感「低溫探16度」 降雨熱區曝光

隨著鋒面通過，再加上東北季風增強，氣象局表示，明天起，天氣將和穩定炎熱的今天不一樣，中部以北、宜花地區將明顯變涼，北部、...

鋒面接近中！天氣將劇烈變化 預期溫度由北往南下降

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前台灣還在暖空氣範圍內，天氣大致穩定，不過下午開始隨著...

明年4月試辦機車駕訓道路駕駛 每人3小時補助1200元

交通部今召開道安說明會，公布今年1月至9月道路交通事故件數、死亡及受傷，發現相關數據均較去年同期增加。其中交通事故27萬...

「排仔骨斷去」 五旬男打小白球揮桿過猛竟壓迫骨折

彰化縣52歲蘇姓男子一個月多打高爾夫球，揮桿後當下感覺左側不太舒服，要再繼續打下一洞已經痛到無法施力，到醫院檢查竟然左側...

最早日落不在冬至 全台11/29起迎111年最快天黑

時序進入冬季，白天時間會縮短，台北市立天文館指出，還沒到冬至，全台今天起就會迎來今年天黑時間最早的日子，墾丁將於下午5時...

屢犯不改 食藥署下令：陸猴頭菇禁止輸台一個月

食藥署今公布最新邊境不合格食品清單中，中國大陸出口的乾猴頭菇再度上榜，總重2595公斤，全數退運、銷毀。食藥署今日下午表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。