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最早日落非冬至 台北30日下午5時4分就天黑

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
當太陽落入海平面瞬間，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」，甚至有機會看到「藍閃光」。圖／台北市天文館提供
當太陽落入海平面瞬間，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」，甚至有機會看到「藍閃光」。圖／台北市天文館提供

時序進入冬季，白天時間會縮短，大眾印象中，冬至是白天最短的一天，不過台北市立天文館指出，還沒到冬至，全台各地今起就會迎來今年「最早日落」，分別是墾丁將於今下午5時13分日落，台北則是明天下午5時4分。

天文館表示，今年台灣各地最早日落時間是在29日或30日，不是一般以為的冬至（12月22日）。每年最早的日落受到地理位置、地球自轉傾角及公轉軌道等因素影響，逐年會有些許差異，須透過複雜的計算才能得知確切日期及時刻。

天文館表示，不過最早日落的時刻依據觀察地點會有些許差異，以台北天文館為例，今年最早日落是在11月30日，時間為下午5時4分，台灣本島最北、最東的富貴角與三貂角亦為30日，日落時間下午5時3分；最南、最西的墾丁與七股則在11月29日的下午5時13分。

天文館表示，除了地理位置，地球自轉傾角、橢圓形的公轉軌道等因素，都會對最早日落的日期和時刻產生影響，必須透過複雜的計算才能算出。如果民眾想知道自己所在位置的日落時間，可使用天文館網站首頁上的「天象導航通」互動地圖來精確計算。

天文館建議，當太陽落入海平面的瞬間，會在大氣折射下出現持續不到2秒的「綠閃光」，這是非常難得的自然美景的好機會；大氣條件良好、空氣乾淨時還有機會看到更珍貴的「藍閃光」，民眾不妨在觀賞日落時試試運氣。

天文館 冬至 墾丁

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