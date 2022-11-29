執行動脈取栓術救2中風患者命 國軍台中總醫院：造福太平市民
動脈取栓術是重要的腦中風治療手術，它能把阻塞腦血管的血栓取出，有效打通阻塞的腦血管，減少中風的後遺症。國軍台中總醫院的醫療團隊，最近就建置了能執行此精密手術的「高階腦血管手術整合系統」並執行動脈取栓術，順利搶救回兩位中風病人的生命。院長洪恭誠為此特別表揚醫療團隊，同時也宣布該院此一醫療技術進展。
受表揚的醫護人員是神經外科醫師梁鈞傑、導管室技術長潘龍發，和護理師鄒佳倫、賴鑫茹。
洪恭誠說，此一手術以往多僅醫學中心可以執行，該院醫師梁鈞傑和醫療團隊能取得此一手術，對搶時間的腦中風病人自是十分重要。有了此一技術，太平地區的民眾一旦不幸中風，就近到該院就可以獲得最佳且即時的治療，不必再遠赴他地，浪費了寶貴時間。
他說，腦血管阻塞區分為「阻塞性」及「出血性」，其中阻塞性中風占80%，出血性中風僅占20%。阻塞性中風的患者，主要以小血管阻塞為主，其次為大血管阻塞，一旦腦血管阻塞，腦細胞缺氧受損，每分鐘約190萬個腦細胞死亡，將危及患者性命。
日前該院收治2名腦部大血管阻塞性中風病患，神經外科及腦血管中心團隊就以動脈取栓術，透過高階腦血管手術整合系統細緻的影像，清楚看到患者腦部血流狀況，使醫師臨床能精準判讀，順利把阻塞腦血管的血栓取出，有效打通阻塞的腦血管，成功搶救急性缺血性腦中風的患者。
洪恭誠說，台灣邁入高齡社會，對於腦中風的積極治療，是國軍醫院刻不容緩且需強化的技術，醫療團隊成員在良好默契下合作，才能使病患在送進醫院急診時，從診斷、評估到手術，在最快時間內打通阻塞血管，減少病患中風範圍，未來將持續提供高品質的腦中風血管介入治療，改善後遺症，減少疾病殘疾與死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言