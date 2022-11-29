執行動脈取栓術救2中風患者命 國軍台中總醫院：造福太平市民

動脈取栓術是重要的腦中風治療手術，它能把阻塞腦血管的血栓取出，有效打通阻塞的腦血管，減少中風的後遺症。國軍台中總醫院的醫療團隊，最近就建置了能執行此精密手術的「高階腦血管手術整合系統」並執行動脈取栓術，順利搶救回兩位中風病人的生命。院長洪恭誠為此特別表揚醫療團隊，同時也宣布該院此一醫療技術進展。

受表揚的醫護人員是神經外科醫師梁鈞傑、導管室技術長潘龍發，和護理師鄒佳倫、賴鑫茹。

洪恭誠說，此一手術以往多僅醫學中心可以執行，該院醫師梁鈞傑和醫療團隊能取得此一手術，對搶時間的腦中風病人自是十分重要。有了此一技術，太平地區的民眾一旦不幸中風，就近到該院就可以獲得最佳且即時的治療，不必再遠赴他地，浪費了寶貴時間。

他說，腦血管阻塞區分為「阻塞性」及「出血性」，其中阻塞性中風占80%，出血性中風僅占20%。阻塞性中風的患者，主要以小血管阻塞為主，其次為大血管阻塞，一旦腦血管阻塞，腦細胞缺氧受損，每分鐘約190萬個腦細胞死亡，將危及患者性命。

日前該院收治2名腦部大血管阻塞性中風病患，神經外科及腦血管中心團隊就以動脈取栓術，透過高階腦血管手術整合系統細緻的影像，清楚看到患者腦部血流狀況，使醫師臨床能精準判讀，順利把阻塞腦血管的血栓取出，有效打通阻塞的腦血管，成功搶救急性缺血性腦中風的患者。