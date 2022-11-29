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桃機第三航廈排除「聯盟分配制」 廉航確定進駐一航廈

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長王國材。記者邱瓊玉／攝影
交通部長王國材。記者邱瓊玉／攝影

桃機三航廈分配問題爭議不斷，不滿桃機可能以「以航線分配」為原則，華航企業工會、全國航空業總工會數度出面抗議，明更將前往交通部抗議，呼籲交通部應公開承諾，停止今年底就要定案航廈分配的計畫，並召開公聽會，且邀請工會出席會議。

交通部長王國材今下午受訪時表示，目前確定一航廈將由低成本航空進駐，至於二、三航廈的分配，會請民航局再做溝通、研議。

華航企業工會表示，以航線來區分航廈，最大的問題之一，是航空公司皆有班機調度的問題，也就是飛機大都需要「接飛」。若以航線來區分航廈，都會導致飛機因接飛問題，無法確定能停靠在旅客辦理報到劃位的航廈，這也是導致民眾出國將面臨辦理劃位托運行李的航廈與登機門的航廈不同，而被迫須在偌大的機場航廈間穿梭的原因。

華航企業工會表示，若以工會主張的「一聯盟一航廈」，也就是以航空聯盟來區分航廈，則可解決以上問題，不僅國人不需面臨此困境，轉機旅客亦毋須擔心跨航廈轉機可能產生的種種不便與風險。

華航企業工會也批評，桃機公司董事長、民航局長林國顯要不是故意以極端個案來混淆視聽，要不就對於航空聯盟的認知不夠清楚。但無論如何，都表示未具備身為國際機場公司高層該有的專業水準。

王國材表示，三航廈要到115年才完工，確實一開始有想過用聯盟方式分配，但發現各航空公司有不同看法，所以目前會以運轉來做分配，但還沒有定案，是不是集中哪一個航空公司全部在第三航廈，還是部分航線在第三航廈，部分在第二航廈，已經請民航局和各行公司做討論。

王國材也透露，三航廈租金比第一、第二航廈都來得高，也許大家談了以後，會有不同想法。

至於是否代表「一聯盟一航廈」的分配方式確定排除？王國材說，原來有三大聯盟，但發現分配起來不平均，目前確定一航廈是低成本航空，至於第二、第三航廈的分配，長榮、華航、星宇等航空公司都各有想法，會用公平的方式來對待。

華航 王國材 航線

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