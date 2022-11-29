快訊

跌跌不休！主計總處下修今年GDP至3.06％ 明年經濟成長率「保3」無望

陸國務院防疫政策未調整批地方「動不動就靜默」 有記者只寫了1行字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋒面接近中！天氣將劇烈變化 預期溫度由北往南下降

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
下午開始隨著東段鋒面接近，北部、東北部雲量有增多機會，配合熱力作用，局部山區可能就會有點零星降雨發生。明天、周四台灣將轉為受到西段鋒面的影響。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
下午開始隨著東段鋒面接近，北部、東北部雲量有增多機會，配合熱力作用，局部山區可能就會有點零星降雨發生。明天、周四台灣將轉為受到西段鋒面的影響。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前台灣還在暖空氣範圍內，天氣大致穩定，不過下午開始隨著東段鋒面接近，北部、東北部雲量有增多機會，配合熱力作用，局部山區可能就會有點零星降雨發生。

他說，真正的變化應該還是要等到入夜後鋒面尾端掠過，後續東北季風加強，迎風面的北部、東半部降雨就會顯著增加。

他表示，天氣即將變化，提醒北部、東半部的朋友下午到晚間外出要多留意，中部、南部在白天期間還是不受影響，入夜後中部地區雲量將增多，部分山區在鋒面尾端掠過時也可能會有短暫陣雨，南部則繼續維持晴到多雲天氣型態。

吳聖宇說，明天、周四台灣將轉為受到西段鋒面的影響，也就是所謂的華南雲雨帶，水氣自廣東、福建向東到東北東方向移出，有機會掠過中部以北地區上空，配合底層較強的東北季風，除了迎風面地區持續下雨外，中部地區也會有短暫陣雨機會，南部雲量增多，降雨機會仍相對較低。

吳聖宇表示，周五東北季風強度慢慢減弱，後續雲雨帶東移的位置有機會北抬，中部地區可望恢復到多雲的天氣，北部、東半部則仍是持續有雨的天氣型態。

周末期間，他說，東北季風將會進一步減弱，迎風面地區雖然預報還是有降雨，不過有機會逐漸減少下來，要完全放晴可能比較難，但有可能是轉為短暫陣雨，中間有空檔的天氣型態。

溫度方面，吳聖宇說，今天台灣在冷鋒前暖區，溫度明顯偏高，各地高溫預報都超過30度以上，但是到了今天深夜過後隨著鋒面掠過，東北季風增強帶來較明顯的冷空氣，溫度就會由北往南下降。

他說，明天白天北部地區的高溫會一下子掉到19-20度左右，下降幅度達到8-10度以上，中部及花東地區高溫降到23-25度，也會比今天下降5-7度以上，南部高溫受影響最小，還有27-30度，下降幅度在2-4度左右，白天較涼的狀況至少會持續到周五。周六、周日才會比較明顯的回升上來。

低溫的部分，吳聖宇說，要注意的仍是周四、周五清晨的低溫，中部以北到東北部空曠地區有機會降到16-18度，南部及花東地區低溫仍在18-20度間，並沒有達到大陸冷氣團等級，但是感受上還是會有些涼冷，特別留意。

東北季風 低溫 冷氣團

延伸閱讀

下周這天起冷空氣襲台 強度逼近冷氣團 各地將明顯降溫

這些地方留意較大雨勢 周六投票日可望放晴

專家指颱風活躍至11月中 今年冬天留意冷空氣較活躍

花蓮壽豐15.8度 今天各地有陽光 吳聖宇：明天午後變天

相關新聞

一張圖看氣溫變化！明轉冷全台有感「低溫探16度」 降雨熱區曝光

隨著鋒面通過，再加上東北季風增強，氣象局表示，明天起，天氣將和穩定炎熱的今天不一樣，中部以北、宜花地區將明顯變涼，北部、...

鋒面接近中！天氣將劇烈變化 預期溫度由北往南下降

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前台灣還在暖空氣範圍內，天氣大致穩定，不過下午開始隨著...

明年4月試辦機車駕訓道路駕駛 每人3小時補助1200元

交通部今召開道安說明會，公布今年1月至9月道路交通事故件數、死亡及受傷，發現相關數據均較去年同期增加。其中交通事故27萬...

「排仔骨斷去」 五旬男打小白球揮桿過猛竟壓迫骨折

彰化縣52歲蘇姓男子一個月多打高爾夫球，揮桿後當下感覺左側不太舒服，要再繼續打下一洞已經痛到無法施力，到醫院檢查竟然左側...

最早日落不在冬至 全台11/29起迎111年最快天黑

時序進入冬季，白天時間會縮短，台北市立天文館指出，還沒到冬至，全台今天起就會迎來今年天黑時間最早的日子，墾丁將於下午5時...

屢犯不改 食藥署下令：陸猴頭菇禁止輸台一個月

食藥署今公布最新邊境不合格食品清單中，中國大陸出口的乾猴頭菇再度上榜，總重2595公斤，全數退運、銷毀。食藥署今日下午表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。