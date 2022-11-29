鋒面接近中！天氣將劇烈變化 預期溫度由北往南下降

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前台灣還在暖空氣範圍內，天氣大致穩定，不過下午開始隨著東段鋒面接近，北部、東北部雲量有增多機會，配合熱力作用，局部山區可能就會有點零星降雨發生。

他說，真正的變化應該還是要等到入夜後鋒面尾端掠過，後續東北季風加強，迎風面的北部、東半部降雨就會顯著增加。

他表示，天氣即將變化，提醒北部、東半部的朋友下午到晚間外出要多留意，中部、南部在白天期間還是不受影響，入夜後中部地區雲量將增多，部分山區在鋒面尾端掠過時也可能會有短暫陣雨，南部則繼續維持晴到多雲天氣型態。

吳聖宇說，明天、周四台灣將轉為受到西段鋒面的影響，也就是所謂的華南雲雨帶，水氣自廣東、福建向東到東北東方向移出，有機會掠過中部以北地區上空，配合底層較強的東北季風，除了迎風面地區持續下雨外，中部地區也會有短暫陣雨機會，南部雲量增多，降雨機會仍相對較低。

吳聖宇表示，周五東北季風強度慢慢減弱，後續雲雨帶東移的位置有機會北抬，中部地區可望恢復到多雲的天氣，北部、東半部則仍是持續有雨的天氣型態。

周末期間，他說，東北季風將會進一步減弱，迎風面地區雖然預報還是有降雨，不過有機會逐漸減少下來，要完全放晴可能比較難，但有可能是轉為短暫陣雨，中間有空檔的天氣型態。

溫度方面，吳聖宇說，今天台灣在冷鋒前暖區，溫度明顯偏高，各地高溫預報都超過30度以上，但是到了今天深夜過後隨著鋒面掠過，東北季風增強帶來較明顯的冷空氣，溫度就會由北往南下降。

他說，明天白天北部地區的高溫會一下子掉到19-20度左右，下降幅度達到8-10度以上，中部及花東地區高溫降到23-25度，也會比今天下降5-7度以上，南部高溫受影響最小，還有27-30度，下降幅度在2-4度左右，白天較涼的狀況至少會持續到周五。周六、周日才會比較明顯的回升上來。

低溫的部分，吳聖宇說，要注意的仍是周四、周五清晨的低溫，中部以北到東北部空曠地區有機會降到16-18度，南部及花東地區低溫仍在18-20度間，並沒有達到大陸冷氣團等級，但是感受上還是會有些涼冷，特別留意。