新竹縣+567例 周六社區接種站 即日起線上預約

新竹縣今天新增567例COVID-19確診案例；縣府衛生局規畫12月3日、本周六上午8點30分至11點30分，在新竹縣婦幼館開設社區接種站，提供6歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗800個名額，嬰幼兒及兒童BNT疫苗各100個名額，即日起開放線上預約。

竹縣新增567例分布，竹北市232例、竹東鎮87例、湖口鄉76例、新豐鄉68例、新埔鎮20例、關西鎮28例、芎林鄉32例、橫山鄉6例、寶山鄉6例、北埔鄉4例、峨眉鄉1例、尖石鄉2例、五峰鄉5例，均已安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

此外，中央昨宣布考量國內疫情趨緩、呼吸道傳染病流行情形平穩，自12月1日起將適度放寬戴口罩等防疫措施，相關規定包含：室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩之規定。外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），維持應全程戴口罩。

從事運動、唱歌、拍照者；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；或在泡湯、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合等，在室內可免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩。

其他包含外出時有飲食需求，於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，都可暫時脫下口罩；餐飲場所取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066

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