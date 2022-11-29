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口罩令鬆綁湧現醫美潮 疫情下「2類人」玻尿酸過敏機率恐提高

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
醫美醫師楊宏仁表示，從11月以來，前來醫美診所求診的民眾有回溫現象，雖未回歸疫情前的狀況，但已較疫情期間增加約五成，且男性有增加的趨勢。記者鄒尚謙／攝影
醫美醫師楊宏仁表示，從11月以來，前來醫美診所求診的民眾有回溫現象，雖未回歸疫情前的狀況，但已較疫情期間增加約五成，且男性有增加的趨勢。記者鄒尚謙／攝影

指揮中心昨宣布12月起第一階段放寬口罩規範，除特殊狀況，戶外可免戴口罩。全民戴口罩500餘天，逐漸脫下口罩後，預計將湧現一波整形潮。醫師提醒，新冠肺炎確診者對於注射玻尿酸恐增過敏機率，因此務必謹慎做功課，並參考「2高1低」方式選擇。

醫美醫師楊宏仁表示，從11月以來，前來醫美診所求診的民眾有回溫現象，雖未回歸疫情前的狀況，但已較疫情期間增加約五成，且男性有增加的趨勢。

楊宏仁指出，國外期刊研究發現，新冠確診者以及曾接種新冠疫苗者，對玻尿酸過敏的可能性有提高，有個案便是確診後，玻尿酸施打的部位出現紅腫的過敏現象。

楊宏仁說，一般的玻尿酸分子需要額外的修飾、進行化學連結，才能變成具支撐效果的大分子，其中的化學連結便是仰賴交聯劑把分子結合在一起，連結多就代表分子的「修飾程度（Modification Degree, MoD）」高，MoD愈高就代表交聯劑多，愈可能產生過敏反應，尤其是玻尿酸中的無效交聯劑過多時。

楊宏仁提出「2高1低」玻尿酸挑選建議，應挑選具備高黏彈性、高塑型力、低致敏性的玻尿酸。並在專業有經驗的醫師施作下，讓疫後微整兼顧安全性。

口罩 確診 醫師 醫美 新冠疫苗 新冠肺炎 過敏反應

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