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縣民日免費入園！宜蘭傳藝園區12月推好康 12月3日謝平安遶境邀全家同樂

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宜蘭傳藝園區「謝平安 逗陣行」活動，12月特別推出「傳藝縣民日」免費入園、縣民年卡213元暢遊整年的優惠好康。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區「謝平安 逗陣行」活動，12月特別推出「傳藝縣民日」免費入園、縣民年卡213元暢遊整年的優惠好康。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

歲末年終又是傳遞感恩心情的季節，宜蘭傳藝園區「謝平安 逗陣行」系列活動12月特別推出「傳藝縣民日」免費入園、縣民年卡213暢遊整年優惠好康，還有遶境祈福遊行、傳藝白鷺鷥踩街演出，以及穿尪、布袋戲、爆米香、棉花糖等民俗體驗，邀請宜蘭在地鄉親入園同樂。

全聯善美的文化藝術基金會表示，謝平安有感恩及逗熱鬧的傳統文化意涵，為感謝家鄉土地、在地鄉親長期的關注支持與鼓勵，今年首次與宜蘭在地12鄉鎮市公所攜手舉辦「傳藝縣民日」，希望以「傳藝傳心意」為出發點，邀請宜蘭縣民於12月周末回訪園區。

首週末12月3、4日免費入園的鄉鎮縣民為五結鄉、蘇澳鎮、頭城鎮；12月10、11日為羅東鎮、員山鄉、大同鄉；12月17、18日為冬山鄉、礁溪鄉、壯圍鄉；12月24、25日則為宜蘭市、三星鄉、南澳鄉。宜蘭鄉親只要於鄉鎮指定日當天，憑身分證或戶籍謄本或相關證明文件至票口驗證，即享免費入園。另外，宜蘭縣民在12月辦理年卡，還有213元暢遊整年的好康特惠，讓你說走就走，隨時逛傳藝。

今年謝平安遶境也將於12月3日舉行，此次邀請「大二結文化基金會」串聯二結王公廟、礁溪協天廟的神尊陣頭與文昌祠神尊於園區遊行，將有大仙尪仔、神轎、陣頭帶領遊客祈求連年順遂。當週末還有大二結王公藝術研究所的穿尪擊鼓、五姨婆舞獅、河洛坊布袋戲、呷七碗爆米香、原民館族語互動、柑仔店自製棉花糖等免費民俗體驗，邊學邊玩認識臺灣傳統文化，非常適合闔家大小一起參加。

而全台各地的民眾也可以把握12月入園欣賞傳藝白鷺鷥、玩體驗、遶境祈福、美拍謝謝平安大燈籠外，還有北成國小、員山國小及光復國小帶來精彩的國樂演出，讓大家整個月逛傳藝都有驚喜體驗。

宜蘭傳藝園區12月3日將串聯二結王公廟、礁溪協天廟的神尊陣頭與文昌祠神尊舉辦「謝謝你 謝平安」遶境遊行，帶領遊客祈求連年順遂。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區12月3日將串聯二結王公廟、礁溪協天廟的神尊陣頭與文昌祠神尊舉辦「謝謝你 謝平安」遶境遊行，帶領遊客祈求連年順遂。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區12月的重頭戲謝平安活動，將有大仙尪仔、神轎、陣頭於園區各處遶境遊行。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區12月的重頭戲謝平安活動，將有大仙尪仔、神轎、陣頭於園區各處遶境遊行。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
搭配「謝平安逗陣行」活動主題，「白鵝山腳」特別推出獨家限定的「謝謝餅、平安餅」，12月也會在宜蘭傳藝園區內舉辦互動遊戲，邀請民眾來吃平安。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
搭配「謝平安逗陣行」活動主題，「白鵝山腳」特別推出獨家限定的「謝謝餅、平安餅」，12月也會在宜蘭傳藝園區內舉辦互動遊戲，邀請民眾來吃平安。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭 遶境 傳統文化

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