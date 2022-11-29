明年4月試辦機車駕訓道路駕駛 每人3小時補助1200元

交通部今召開道安說明會，公布今年1月至9月道路交通事故件數、死亡及受傷，發現相關數據均較去年同期增加。其中交通事故27萬1660 件，造成2293人死亡、36萬698人受傷，比去年同期增加 1萬5377件(+6%)、增加136 人死亡(+6.3%)、增加 2萬563人受傷(+6%)。

為了降低事故率，交通部今也宣布，將從明年4月起，針對機車駕訓班試辦道路訓練，課程起碼3個小時，每人補助增加1200元，換句話說，若參加機車駕訓班，又參加實際道路訓練者，最高可獲得2500元補助。

根據道安會統計，當前最主要死亡族群為機車及高齡者，機車占全體死亡人數6成4、高齡者佔4成，若以今年1月至9月機車事故死亡人數1486人，較去年同期增加185人(+14.2%)，高齡者死亡人數918人較去年同期增加89人(+10.7%)，酒駕防制則是略有成效，死亡人數為203人，較去年同期減少26人(-11.4%)。

機車事故死亡與去年同期比較，以成年人及高齡者二個年齡層最為嚴重，成年人增加89人，高齡者增加80人；機車事故態樣，以自撞、側撞、路口交岔撞，較去年同期增加，自撞部分增加55人，側撞增加13人，路口交岔撞則增加15人。

為了降低事故死亡率，道安會表示，機車部分，將試辦道路駕駛訓練計畫，民眾參加訓班取得駕照後，可在試辦駕訓班選擇參加3小時針對機車事故主因，進行道路訓練課程，預計明年4月實施。此外，也會針對易肇事路口改善、無號誌易肇事路口改善、強化教育宣導、科技執法等。

至於高齡者部分，道安會表示，除了加速推動高齡友善安全工程設施、強化監理工作外，也會強化管考機制等。

公路總局長陳文瑞表示，從108年至今年為止，總計2萬8千多名民眾參與機車駕訓班，參與者的違規率降低56％、事故率降低35％，明年預計擴充補助到4萬名，並同步規畫道路實質的訓練計畫，預計明年4月開始實施。

陳文瑞表示，現行機車駕訓班學科起碼6個小時、術科10個小時，然後參加筆試、場考，取得駕照後，明年度新增道路訓練課程3個小時，課程內容包括駕駛行前說明、道路駕駛的實質路上訓練、教學後檢討、缺失改進等，針對未依規定讓車、未禮讓保持安全距離、號誌管制等進行訓練，強化機車防禦駕駛的觀念。

陳文瑞表示，目前全國辦理機車駕訓有72家，目前已有14家駕訓班有意願辦理，後續會和駕訓班針對機車訓練方式進行研議，並提供公版訓練教材。

陳文瑞也提到，由於試辦計畫是只要考照駕照者就可以參加，所以一般民眾也可以報名，駕訓班收費方式則還在做成本評估中。

交通部長王國材表示，目前就是先試辦，後續再看試辦績效，再研議是否要強制成為考照的項目之一。