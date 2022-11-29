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南投科技執法設備 偵測取締違規 縣府籲民眾勿違規 保護自己生命財產安全

撰文／ 陳英豪

圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

交通部統計交通事故有6成生在路口，南投政府警察局為降低車禍事故發生率，爭取行政院補助2300萬元，在9處路口建置科技執法設備，111年11月15日正式上路執法，取締項目包含超速、闖紅燈、紅燈超越停線、路口違規停車、違規迴轉、機車未依規定兩段式左轉、汽車未依號誌指示轉彎等。

圖／南投縣政府提供
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科技執法設備的建置，就如同部署24小時警力站崗，目的是為了改善民眾危險用路習慣，全天候科技化執法是落實交通管理，可以有效降低民眾違規行為，讓用路人車更平安。

圖／南投縣政府提供
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南投縣警局交通隊長江威興表示，警方查詢資料庫大數據，統計分析篩選出縣內易肇事及交通違規較多的路口，並經協調路權主管機關、地方民意代表、鄉鎮市公所及警分局會勘決議後才設置，在設備前方道路有設置警告牌面，提醒用路人遵守標誌指示行駛，避免違規受罰。

圖／南投縣政府提供
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最新建置的科技法設備地點，包括埔里鎮鐵山路、大城路與蘭陽街口，埔里鎮中山路一段與信義街口:南投市台14乙線(中興路)與南陽路口，南投市南崗三路與成功路口:名間鄉台16線與台3線路口，草屯鎮新豐路、博愛路及仁愛街口，草屯鎮成功路與博愛路口、草屯鎮台3甲、太平路與中興路口、屯鎮成功路、草溪路及中興路口等9處。

南投縣警局指出，今年1至10月，A1類死亡交通事故35件35人，與去年同期比較減少5人：但A2類交通事故發生6097件，受傷7952人，則較去年同期比較增加132件，受傷人數增加165人，肇事因素以超速行駛、未注意使用路權等居多，顯見民眾仍存僥倖心態，因而導致事故發生。

縣警察局交通隊再次呼籲，科技執法是落實交通管理並防止交通事故，養成用路人守法習慣，保護用路人生命財產安全，以期減少死傷人數，而非以取締為目的，提醒駕駛人遵守交通規則，就不用擔心受罰，才是確保快樂出門，平安回家之道。

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