快訊

陸網爆婚變小10歲秦昊 伊能靜暴哭「掉下來就輸了」

勒斃馬籍女大生！凶嫌曾上網狂搜「殺人」文 原意圖對象竟然不是她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「排仔骨斷去」 五旬男打小白球揮桿過猛竟壓迫骨折

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
高爾夫球球友猛力揮桿，容易造成上半身肌肉拉傷甚至肋骨裂傷。記者簡慧珍／翻攝
高爾夫球球友猛力揮桿，容易造成上半身肌肉拉傷甚至肋骨裂傷。記者簡慧珍／翻攝

彰化縣52歲蘇姓男子一個月多打高爾夫球，揮桿後當下感覺左側不太舒服，要再繼續打下一洞已經痛到無法施力，到醫院檢查竟然左側第八到第十根肋骨外加兩根浮肋都裂傷，醫師診斷後建議不綁束腹，約需3個月逐漸癒合，蘇男目前服藥止痛，抱怨「打球打到排仔骨斷去」。

蘇男假日經常與友人打高爾夫球，向資深球友請教揮桿技巧也上網看影片模仿學習，累積近5年球齡，打球技術在水準之上。一個多月前他像以前揮桿，揮出小白球收回雙臂突感左側上半身不舒服，以為拉傷肌肉，他舉臂做舒展運動放鬆肌肉仍疼痛，想再使力揮桿，身體只要略微左轉就痛到不行。

他返家後數日，彎腰、扭動上半身、略深呼吸和輕咳上半身左側都疼痛不已，最難受的是躺下睡覺和起床都痛得要命，就醫檢查，人體左、右各10對肋骨，兩對浮肋，蘇男的左側第八到第十根肋骨和兩根浮肋都裂傷，蘇男很驚訝打小白球竟「打斷肋骨」，醫師強調不是打斷，而是裂傷。

衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰今天指出，肋骨呈弧形支撐上半身，手部出力活動會影響肋骨，打高爾夫球等運動突然發力旋轉和扭動上半身，對肋骨產生壓迫，尤其民眾打球時求好心切「大力尬伊催落去」，加重身體負荷，極端狀況可能造成肋骨裂傷，民眾打球應找專業教練指導，養成正確施力的習慣，降低運動傷害的機率。

林聿騰表示，打球打到肋骨裂傷屬於偶發性，很少見，患者應適當止痛以維持正常呼吸，不要穿戴束腹以免影響深呼吸，並做後續追蹤避免因呼吸使得肋骨移位；在復原期間因患者不能作咳痰等動作，可能增加肺炎發生率，最好也作追蹤檢查，年輕人骨裂復原期約2至3個月，上了年紀和骨鬆者約3至6個月，患者應多補充鈣質，多食用富含鈣質的食物。

鈣質 運動傷害 骨鬆

延伸閱讀

影／女從陸橋疑墜落國道3號車道 送醫急救斷6根骨折

影／高雄嬤騎車載10歲孫女 遭逆向酒駕男撞飛 2人腿骨折

影／台中港15貨櫃車擠成一團！司機被猛打斷6根肋骨

台中港貨櫃車排隊糾紛！司機被打斷6節肋骨 現場大混亂

相關新聞

明年4月試辦機車駕訓道路駕駛 每人3小時補助1200元

交通部今召開道安說明會，公布今年1月至9月道路交通事故件數、死亡及受傷，發現相關數據均較去年同期增加。其中交通事故27萬...

最早日落不在冬至 全台11/29起迎111年最快天黑

時序進入冬季，白天時間會縮短，台北市立天文館指出，還沒到冬至，全台今天起就會迎來今年天黑時間最早的日子，墾丁將於下午5時...

「排仔骨斷去」 五旬男打小白球揮桿過猛竟壓迫骨折

彰化縣52歲蘇姓男子一個月多打高爾夫球，揮桿後當下感覺左側不太舒服，要再繼續打下一洞已經痛到無法施力，到醫院檢查竟然左側...

健保署長稱部分負擔助改善醫療品質 會在最好時機上路

衛福部長薛瑞元上午表示健保部分負擔新制，明年是否如期於第一季上路，仍要視經濟復甦力道，若不足就有延後可能。對此，健保署長...

新竹縣+567例 周六社區接種站 即日起線上預約

新竹縣今天新增567例COVID-19確診案例；縣府衛生局規畫12月3日、本周六上午8點30分至11點30分，在新竹縣婦...

口罩令鬆綁湧現醫美潮 疫情下「2類人」玻尿酸過敏機率恐提高

指揮中心昨宣布12月起第一階段放寬口罩規範，除特殊狀況，戶外可免戴口罩。全民戴口罩500餘天，逐漸脫下口罩後，預計將湧現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。