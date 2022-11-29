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全台首創AI文物智慧巡檢機器人發表 成木雕文物守護者

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義木雕館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心團隊合作，開發出全台首部AI文物智慧巡檢機器人，今天發表。圖／三義木雕館提供
三義木雕館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心團隊合作，開發出全台首部AI文物智慧巡檢機器人，今天發表。圖／三義木雕館提供

苗栗縣三義木雕館為加強保存、維護館內典藏木雕品，與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心團隊合作，開發出全台首部「AI文物智慧巡檢機器人」並於今天發表，未來將成為館員好幫手，協助做好文物預防性保存維護。

上午的發表會現場，機器人首次亮相並執行木雕展品的巡檢，運用機械手臂對展品全面檢視、拍攝高解析影像進行差異辨識，並可在危害初期提出警示。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，木雕館近年逐步朝專業、數位化發展，關鍵在於與雲科大建立產學合作模式，雙方合作開端於2020年，當初由曾永寬教授帶團隊進駐，整飭館內藏品並培訓館員預防性保存的專業知能，也導入保存管理系統，讓木雕館典藏管理更專業。

今年木雕館與雲科大再次合作，並獲文化部補助計畫協力進行藏品研究與維護，將最新AI技術應用於木雕館典藏管理，守護木雕經典作品。

雲科大智慧辨識中心主任張傳育指出，這項技術透過跨領域團隊研發，包括校內文資系、電機系及資工系合作，在文資保存維護的概念基礎上，結合機器人作業系統、即時定位與地圖建構技術、相機姿態重現技術與劣化檢測及預警技術，研發出全台首創的AI文物智慧巡檢機器人，機器人可依設定路徑到各展示文物位置，運用機械手臂檢視文物、拍攝高解析影像、分辨細微差異，在有危害的狀況發生初期，及早提出警示。

文化資產維護系教授曾永寬表示，這項AI技術過去已陸續應用在廟宇、古蹟及戶外文物，有效發揮預防性保存功能，文資團隊近年進駐木雕館，觀察到維護這些木質文物和藝術品並非易事，因環境溫度、溼度、空氣品質和光照都會影響木材材質，還有黴菌、蛀蟲和白蟻，如未能儘早發現並排除，將導致文物和藝術品劣化。機器人在巡檢過程中，可同時蒐集保存環境感測數據，並依文物劣化特徵、起因和環境因子影響，搭配文物影像差異辨識，提出文物狀況成因判斷及對整治建議。

三義木雕館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心團隊合作，開發出全台首部「AI文物智慧巡檢機器人」並於今天發表。圖／三義木雕館提供
三義木雕館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心團隊合作，開發出全台首部「AI文物智慧巡檢機器人」並於今天發表。圖／三義木雕館提供
三義木雕館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心團隊合作，開發出全台首部AI文物智慧巡檢機器人，並於今天發表。圖／三義木雕館提供
三義木雕館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心團隊合作，開發出全台首部AI文物智慧巡檢機器人，並於今天發表。圖／三義木雕館提供

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