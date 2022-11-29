全台首創AI文物智慧巡檢機器人發表 成木雕文物守護者

苗栗縣三義木雕館為加強保存、維護館內典藏木雕品，與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心團隊合作，開發出全台首部「AI文物智慧巡檢機器人」並於今天發表，未來將成為館員好幫手，協助做好文物預防性保存維護。

上午的發表會現場，機器人首次亮相並執行木雕展品的巡檢，運用機械手臂對展品全面檢視、拍攝高解析影像進行差異辨識，並可在危害初期提出警示。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，木雕館近年逐步朝專業、數位化發展，關鍵在於與雲科大建立產學合作模式，雙方合作開端於2020年，當初由曾永寬教授帶團隊進駐，整飭館內藏品並培訓館員預防性保存的專業知能，也導入保存管理系統，讓木雕館典藏管理更專業。

今年木雕館與雲科大再次合作，並獲文化部補助計畫協力進行藏品研究與維護，將最新AI技術應用於木雕館典藏管理，守護木雕經典作品。

雲科大智慧辨識中心主任張傳育指出，這項技術透過跨領域團隊研發，包括校內文資系、電機系及資工系合作，在文資保存維護的概念基礎上，結合機器人作業系統、即時定位與地圖建構技術、相機姿態重現技術與劣化檢測及預警技術，研發出全台首創的AI文物智慧巡檢機器人，機器人可依設定路徑到各展示文物位置，運用機械手臂檢視文物、拍攝高解析影像、分辨細微差異，在有危害的狀況發生初期，及早提出警示。