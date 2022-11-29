迎接第三代移工 家總籲：勞雇關係和諧、納長照資源項目

隨時代變遷移工自我意識抬頭，台灣也迎來「第三代移工」，與早一輩的移工不同，不再只是任勞任怨，隨自我意識提升，開始要求合理工作權與休假。以台北市為例，截至今年9月就有3萬4686名看護移工，也是全台灣擁有最多看護移工的城市。

專家呼籲，雇主可透過申請長照2.0服務，適時給予移工休假；雇主也應學習轉換態度，將移工視為「新家人」，勞雇關係穩定有助於整體照顧品質。

台北市勞動力重建運用處、中華民國家庭照顧者關懷總會、財團法人台灣省私立健順養護中心等今舉行「打造聘僱移工家庭支持網成果分享會」，分享「111年度聘僱移工家庭共照支持計畫」服務台北市約1500多個聘雇移工家庭、辦理6場社區活動成果，並探討聘雇移工家庭「高關懷偵測指標」與支持性服務發展之可行性。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，家庭遇到長照問題，不外乎是「家人自己顧」、「用長照2.0居家服務或日間照顧中心」、「聘僱看護移工」、「住機構」等4選擇。根據衛福部長照專區資料分析，110年台北市約有10萬名失能、失智、身心障礙等長照需求人口，其中約36.3%聘雇看護移工，使得推展「長照2.0服務」幅度有限，涵蓋率僅35%，相較需求量相當的高雄市涵蓋率57%，北市屢遭中央檢討改進。

聘雇移工家庭會面臨什麼挑戰？根據中正大學勞工關係學系劉黃麗娟副教授研究，台灣已經迎來「第三代移工」，他們不同於祖母、母親輩，不再只是乖乖聽話、任勞任怨，她們要求合理工作權與休假，努力工作賺錢，但也重視自我價值。

陳景寧說，隨著資訊發達與權利意識高漲，「政府無法使用強制手段，雇主必須調整管理心態與方法，自己留住移工」。

陳景寧說，照顧是一件艱困的工作，看護移工與家庭照顧者一樣「勞力又勞心」，都面臨身體疲累或照顧受傷、心理壓力、社交孤立、關係負荷等問題，需要喘息服務、照顧技巧指導、情緒支持等服務。但看護移工是有薪的專業工作者，必須學習與雇主溝通，也要持續精進專業度。當家庭無法解決這些需求時，需要政府發展給予移工的服務。

建議家屬善用政府資源。陳景寧表示，全台灣約80萬失能、失智、身心障礙家庭等長照需求人口，僅8萬左右有使用長照2.0，相當可惜。若要提供移工休假，以長照2.0中的「喘息服務」，家庭僅約自付616元，即可申請照顧服務員、一天最多10小時入家替手服務，花一點小錢給移工喘息服務，有助於移工的穩定度。

另外更重要是「勞雇關係和諧」，陳景寧表示，移工隻身來台，需要克服台灣的文化，融入台灣的生活，此時雇主應多給予理解，將移工視為「新家人」，真心對待移工，讓移工不認為自己只是工具人，而是人，當移工感受到雇主的尊重時，有助於其穩定性。雇主也可替勞工申請再教育訓練，精進照顧技巧，例如：長照2.0中可申請營養師、護理師、職能治療師等入戶給予專業技巧指導，勞動部也提供通譯入戶施教。

陳景寧說，台北市應正視自己有龐大聘雇移工家庭的特殊性，發展因地制宜的創新服務。例如一名移工搭配一名照顧服務員，善用日照中心周末不開張時段，以一對多與時間銀行設計，推動「移工互助喘息」，既能達到勞動部8月間宣示「移工周休一日」目標，又能解決長照2.0喘息服務人力不足問題。