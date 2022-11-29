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新竹2快速道路每月「噴裝」2百件 大多是垃圾及車胎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
執法單位持續聯合稽查，要防範大型車輛超載、胎紋不足等易釀爆胎情況。圖／新竹市監理站提供
執法單位持續聯合稽查，要防範大型車輛超載、胎紋不足等易釀爆胎情況。圖／新竹市監理站提供

公路總局一工處統計，新竹縣市境內的台61線與台68線快速道路，平均每個月都會撿到200多件掉落物，其中3成都是「垃圾」，還有2成多是金屬製品，其餘還有常見的輪胎皮等，一工處呼籲駕駛人注意，否則不但可能吃上罰單，造成事故更要負起責任。

公路總局新竹工務段表示，新竹的台61及68線車流量高，尤其常見貨櫃車、貨車等，但也使得掉落物事件屢見不鮮，甚至過往有掉落物造成車禍事故發生的情況，不但造成用路人行車危險，還會釀成道路壅塞。

雖然掉落物都會有養護單位定期清除，或是在過路民眾通報後立即到場移除以免妨礙行車，但往往由於垃圾散落物具有地點及時間不特定性，無法完全杜絕，更難防範，使得掉落物情況無法解決。

經統計，僅新竹的省道快速道路每個月平均撿拾掉落物200多件，僅台61線西濱快速道路每月就有130件，掉落物類型以一般垃圾散落物占31%最高，金屬類掉落物佔占比23%次之，再其次則為車胎或車皮物件占12%。

一工處提醒，民眾若行車間發生車上物品掉落，除了被檢舉取締吃上3000元以上、1萬8000元以下罰單外，一旦危及後方行車安全，也須承擔損失責任；若發現有違規情況，民眾也可上新竹縣市政府警察局檢舉系統檢舉。

新竹 罰單

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