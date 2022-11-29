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12月1日起 「這4種」台灣貴重木及其製品將管制出口
農委會林務局今天宣布，從111年12月1日起，紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、牛樟等4種台灣特有貴重木原木、木材、雕刻品及藝品將管制出口。
林務局表示，為避免珍貴林木資源遭盜伐後出口，因此洽經濟部國際貿易局依貿易法第11條規定公告，自12月1日起，國人如輸出或攜出上述4種貴重木的原木、木材，以及單一次輸出或攜帶出境同一貨品號列內總重量超過5公斤的雕刻品或藝品，均應取得國產材識別標章（TAP、CAS、QR Code），並事前向海關申報及檢附行政院農業委員會同意文件。
林務局表示，未滿5公斤的雕刻品、藝品得免檢附同意文件，但仍應事前向海關申報。有關公告所涉及的貨品號列範圍，詳見經濟部111年11月18日公告。
林務局說，為核發同意文件，農委會已訂有「特定林產品出口同意文件核發要點」。一般旅客攜帶出境規範，若需進一步了解公告管制項目、對應的管制措施、輸出程序，以及同意文件申請與核發流程，可洽特定林產品出口同意文件核發作業諮詢服務窗口（電話：02-33664654；傳眞：02-33664681；電郵： sywang@ntu.edu.tw ）諮詢。
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