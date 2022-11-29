不再免費 快速公路散落物12起收費 每車道每30分3千元

國道、快速公路散落誤事件時有所聞，往往也造成二次事故發生。為此，公路總局日前公告修正「快速公路散落物處理收費要點」，一改過去免費處理的方式，明定12月1日起，快速公路若要協助處理散落誤，每車道每30分鐘收費3000元，每逾30分鐘加收3000元。

根據公路總局公告，快速公路散落物由本局協助處理者，其所需費用由汽車駕駛人或汽車所有人（以下簡稱當事人）負擔。

至於收費方式，則以處理時間及封閉車道數予以計算。其中處理時間以事故處理小組（或本局指派廠商）抵達現場開始布設交維起計，一直到散落物排除開放車道通行。車道數計算，則是以散落物及當事車輛占用車道為準，如因處理散落物作業須另再增加封閉之車道，不收取費用。

公路總局表示，每車道每30分鐘收費3000元，每逾30分鐘加收3000元。此外，散落物若需公路總局以外單位（或民間公司）動用相關機具、人力等所衍生之相關費用，由當事人負責繳交給該單位。