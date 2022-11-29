新北社造團隊設計小旅行 到新莊7座百年廟宇「進香」

新北市文化局舉辦「藝起來新莊串門子」今年邁入第3年，這次由29區社造團隊組成「新莊進香團」，到新莊廟街慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇，設計創意工作坊、體驗活動、小旅行及表演；系列活動還有金曲歌王謝銘祐及麵包車樂團演出，盼大家12月10日至12月24日來新莊進香。

新北文化局長龔雅雯表示，新莊廟街有三百多年的歷史，不僅是在地珍貴的文化資產，也是品牌創意來源的寶庫。今年結合新莊在地和所有29區有特色「尚青」的社造團隊，首度嘗試在廟街上開快閃工作坊，藉由年輕人的創意和文化覺察力，用活潑的想像力及活動設計翻轉新莊廟街。

文化局說，2022藝起來新莊串門子「新莊進香團」活動，由新莊慈祐宮、武聖廟、潮江寺、廣福宮、文昌祠、地藏庵、保元宮7座廟宇，分別代表溫柔堅定（慈）、勇敢面對（武）、安靜聆聽（潮）、開枝散葉（廣）、見多識廣（文）、挖掘內在（藏）、赤子之心（元）等7個精神價值，並由社造團隊依所關注的議題設計發揮，比如開設剪紙、家將畫臉、官將首服飾體驗或是在潮江寺讓民眾戴上耳機，用Podcast方式聽新莊街仔聲，民眾可上網站報名（ http://www.templesurfing-ntpc.tw ）。