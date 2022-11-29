新北社造團隊設計小旅行 到新莊7座百年廟宇「進香」
新北市文化局舉辦「藝起來新莊串門子」今年邁入第3年，這次由29區社造團隊組成「新莊進香團」，到新莊廟街慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇，設計創意工作坊、體驗活動、小旅行及表演；系列活動還有金曲歌王謝銘祐及麵包車樂團演出，盼大家12月10日至12月24日來新莊進香。
新北文化局長龔雅雯表示，新莊廟街有三百多年的歷史，不僅是在地珍貴的文化資產，也是品牌創意來源的寶庫。今年結合新莊在地和所有29區有特色「尚青」的社造團隊，首度嘗試在廟街上開快閃工作坊，藉由年輕人的創意和文化覺察力，用活潑的想像力及活動設計翻轉新莊廟街。
文化局說，2022藝起來新莊串門子「新莊進香團」活動，由新莊慈祐宮、武聖廟、潮江寺、廣福宮、文昌祠、地藏庵、保元宮7座廟宇，分別代表溫柔堅定（慈）、勇敢面對（武）、安靜聆聽（潮）、開枝散葉（廣）、見多識廣（文）、挖掘內在（藏）、赤子之心（元）等7個精神價值，並由社造團隊依所關注的議題設計發揮，比如開設剪紙、家將畫臉、官將首服飾體驗或是在潮江寺讓民眾戴上耳機，用Podcast方式聽新莊街仔聲，民眾可上網站報名（ http://www.templesurfing-ntpc.tw ）。
2022藝起來新莊串門子相關系列活動，還包括新莊文化藝術中心扣合傳統布袋戲文化所辦理的兩大布袋戲特展，「壁生年華」鍾任壁大師技藝傳承特展、傳統藝術藝師紀錄展，還有金曲歌王謝銘祐及麵包車樂團現身「唱恁的歌」；新北市立圖書館新莊中港分館推出「新」英雄崛起-英語走讀新莊廟街。
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