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健保署長稱部分負擔助改善醫療品質 會在最好時機上路

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
健保署長李伯璋表示，部分負擔可讓民眾有費用意識且可改善醫療品質，「相信蘇院長會全盤考量，在最好的時機上路」。記者楊雅棠／攝影
健保署長李伯璋表示，部分負擔可讓民眾有費用意識且可改善醫療品質，「相信蘇院長會全盤考量，在最好的時機上路」。記者楊雅棠／攝影

衛福部長薛瑞元上午表示健保部分負擔新制，明年是否如期於第一季上路，仍要視經濟復甦力道，若不足就有延後可能。對此，健保署長李伯璋表示，部分負擔對健保財務不是增加很多，但希望民眾有費用意識且可改善醫療品質，「相信蘇院長會全盤考量，在最好的時機上路」。

李伯璋今天出席「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」表示，依法健保的安全準備金應有一個月以上，就目前來說並無問題。但部分負擔新制若能上路，可控制不必要的浪費，減少健保點值378億點。

他說，以居家醫療、偏鄉離島服務來說，目前資源給予醫護人員的給付點數不夠，另外如罕病、癌症用藥要為昂貴，如果整個資源做更有效利用，減少不必要浪費，就能讓這些有需要的病人有機會可以使用。因此若是部分負擔新制不推行，醫界不會快樂，民眾也不會得到更好的照顧品質。

針對今天舉辦的健保醫療資訊雲端查詢系統分享會，李伯璋也表示，健保署在2013年建置雲端藥歷系統，並於2016年擴大為健保雲端系統。

李伯璋表示，除了醫療費用外，現在因為頻寬也夠，因此也致力於影響資料的上傳，並針對醫界在乎的重點加以改善。雲端系統對分級醫療也有助益，如基層診所醫師醫術不錯但設備不夠時，就可從雲端資料看到病人的檢驗資料，病人不需重複檢查，醫師對病人也能有很好的照顧。

李伯璋說，對台灣整體研究來講，將這些數據做最有效的利用對生技發展也有助益。他也承諾，雲端資料也會在保護人權下最最有效的二次利用。

健保署今天舉行「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」。記者楊雅棠／攝影
健保署今天舉行「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」。記者楊雅棠／攝影

健保 李伯璋 醫師

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