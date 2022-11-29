男左手遭魚刺傷竟呈敗血性休克 海洋弧菌感染差點沒命
一名65歲吳先生左手遭魚刺刺傷，沒想到兩天後嚴重腫脹又痛，一檢查竟是壞死性筋膜炎，甚至呈現敗血性休克。台北慈濟醫院整形外科醫師李京軒表示，當下立刻安排清創及筋膜切開手術，住院期間並抗生素治療，之後逐漸改善，免除截肢風險；提醒民眾有傷口時勿接觸生水，處理海鮮也務必戴上手套。
吳先生去市場買生鮮，但在處理魚時左手不慎被魚刺刺傷，原以為是單純的小傷口，沒想到兩天後傷口發熱作痛、手掌腫脹且伴隨著發燒，在家人陪同下至台北慈濟醫院急診就醫。
北慈指出，經急診醫師檢查發現左上肢感染已進展為壞死性筋膜炎，甚至呈現敗血性休克之狀態；急診醫師緊急照會李京軒，立刻安排清創及筋膜切開手術，並在術後住院期間給予強效抗生素治療，吳先生後續病情逐漸改善，不僅免除截肢的風險更及時救回一命。
李京軒說明，壞死性筋膜炎為深層的軟組織感染，初期症狀為紅、腫、熱、痛與蜂窩性組織炎相似，但前者疾病進展卻十分快速、相對致命且截肢風險較高；若感染持續擴散，患部則會產生出血性水泡、麻木、組織壞死之表現。
臨床上，會引起壞死性筋膜炎的細菌有許多種，而此次的致病菌為海洋弧菌，常發現於海水中或依附在海洋生物身上，但因養殖漁業目前也發展出鹹水養殖方式，所以民眾更容易接觸到海洋弧菌，進而造成感染。
李京軒提醒，有傷口時切勿接觸生水，免疫力較差者也應避免食用生食，若在處理海鮮時也務必戴上手套，降低受傷的風險。此外，民眾應考量自身抵抗力的情況，避免暴露在細菌易孳生的環境，若不慎有傷口，也應盡速就醫，尋求專業治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言