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男左手遭魚刺傷竟呈敗血性休克 海洋弧菌感染差點沒命

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
65歲的吳先生因被魚刺刺傷造成壞死筋膜炎，手掌呈現腫脹。圖／台北慈濟醫院提供
65歲的吳先生因被魚刺刺傷造成壞死筋膜炎，手掌呈現腫脹。圖／台北慈濟醫院提供

一名65歲吳先生左手遭魚刺刺傷，沒想到兩天後嚴重腫脹又痛，一檢查竟是壞死性筋膜炎，甚至呈現敗血性休克。台北慈濟醫院整形外科醫師李京軒表示，當下立刻安排清創及筋膜切開手術，住院期間並抗生素治療，之後逐漸改善，免除截肢風險；提醒民眾有傷口時勿接觸生水，處理海鮮也務必戴上手套。

吳先生去市場買生鮮，但在處理魚時左手不慎被魚刺刺傷，原以為是單純的小傷口，沒想到兩天後傷口發熱作痛、手掌腫脹且伴隨著發燒，在家人陪同下至台北慈濟醫院急診就醫。

北慈指出，經急診醫師檢查發現左上肢感染已進展為壞死性筋膜炎，甚至呈現敗血性休克之狀態；急診醫師緊急照會李京軒，立刻安排清創及筋膜切開手術，並在術後住院期間給予強效抗生素治療，吳先生後續病情逐漸改善，不僅免除截肢的風險更及時救回一命。

李京軒說明，壞死性筋膜炎為深層的軟組織感染，初期症狀為紅、腫、熱、痛與蜂窩性組織炎相似，但前者疾病進展卻十分快速、相對致命且截肢風險較高；若感染持續擴散，患部則會產生出血性水泡、麻木、組織壞死之表現。

臨床上，會引起壞死性筋膜炎的細菌有許多種，而此次的致病菌為海洋弧菌，常發現於海水中或依附在海洋生物身上，但因養殖漁業目前也發展出鹹水養殖方式，所以民眾更容易接觸到海洋弧菌，進而造成感染。

李京軒提醒，有傷口時切勿接觸生水，免疫力較差者也應避免食用生食，若在處理海鮮時也務必戴上手套，降低受傷的風險。此外，民眾應考量自身抵抗力的情況，避免暴露在細菌易孳生的環境，若不慎有傷口，也應盡速就醫，尋求專業治療。

台北慈濟醫院整形外科醫師李京軒。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院整形外科醫師李京軒。圖／台北慈濟醫院提供

筋膜炎 醫師 海鮮

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