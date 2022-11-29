日嚼30顆檳榔連汁吞 50歲小黃運將下肢水腫竟腎衰竭

一名50歲的計程車司機陳先生為能多跑幾趟車，每日抽菸1、2包、嚼檳榔約20、30顆提神，甚至會連檳榔汁都吞下肚，近期發現雙腿水腫，用手輕壓皮膚都不會回彈，且感覺厭食、倦怠、腹脹，到診所做健康檢查發現尿素氮和肌酸酐異常高，到醫院檢查後發現是腎衰竭，需要緊急洗腎。

衛福部台北醫院腎臟科主任廖丁瑩表示，檳榔配料中的石灰成分會刺激交感神經系統，加速腎臟的過濾能力，嚼檳榔及吞檳榔汁都會傷害腎功能，加上陳先生有高血壓、糖尿病、高血脂病史，飲食不正常、糖尿病控制差，這些都是造成慢性腎臟病的主要原因之一，有研究證實嚼檳榔得到慢性腎臟病或出現蛋白尿的機率都較一般人高。

陳先生為了提神，卻忽略抽菸、嚼檳榔對身體的傷害。廖丁瑩指出，健康的成人血中尿素氮正常值約為7~20mg/dl，而陳先生的數值高達84mg，是正常值的4倍以上，若延誤造成如呼吸衰竭等併發症，嚴重可能導致死亡，建議立即住院治療並安排洗腎。

廖丁瑩說明，健康的腎臟可調節體內水分，當腎臟功能衰退時，尿量減少就無法正常排除水分，因此腎臟有問題或當洗腎的腎友攝取過多水分時，通常容易看到全身性水腫，但是並不表示水腫的人都一定是腎臟不好，也有可能是肝臟、心臟等其他疾病。

三高、腎臟病已不是老年人的專利，廖丁瑩提醒，有高血壓、糖尿病的民眾，年輕人也需要留意，配合治療、照醫囑服藥，避免長期血壓高、血糖高而傷害腎臟。若習慣嚼檳榔、抽菸者，建議定期檢查腎功能，也建議民眾多加使用國健署補助的免費成人健檢，及早發現身體狀況，才能早期介入、早期治療。

※ 提醒您：吸菸有礙健康