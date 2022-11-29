「非常強的蒙古高壓」 鄭明典曝為何對台灣降溫有限

今晚冷空氣南下，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，高氣壓1070百帕，1070這個數字，在這個時間點算是非常強的蒙古高壓，這個氣壓值越高表示冷空氣越厚或是越冷，都是值得關心的天氣系統。

鄭明典說，這一次，這個冷高壓主中心偏北而行，只有小部分分裂出來的高壓系統往南，所以對台灣的降溫作用相對有限。

何時強冷空氣會往南？鄭明典說，這部分目前還說不準，不過北半球冬季才要開始，冷空氣還是會越來越接近台灣的。

氣象局說，今天各地大多晴朗穩定、溫暖偏熱，只有迎風面的東半部地區及恆春半島有零星降雨，白天各地高溫普遍可以來到30度左右，中南部還會再更高一些。

不過，氣象局說，傍晚之後鋒面通過，隨後冷空氣南下，台灣附近的風力、溫度、降雨都有較大的變化；風向逐漸轉為偏北風，且風力增強，馬祖晚上易有有8至9級強陣風出現；迎風面水氣增多，桃園以北及東半部雲量增加，轉為陰短暫雨的天氣；而溫度也逐漸轉涼，不過晚上仍在21至23度左右，明顯降溫會在明天；注意傍晚後的天氣變化。