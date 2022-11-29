傳染病防治法修法啟動 薛瑞元：我會負起責任

因應疫情的紓困振興特別條例退場，傳染病防治法修法趕進度，衛福部長薛瑞元今天說，修法已啟動，疾管署修法小組昨天整理出急迫問題，近日他會聽取報告，會負起責任提供意見。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的紓困振興特別條例在明年6月底退場，為使未來緊急防疫措施及預算法源完備，傳染病防治法將修法，銜接疫情降級，薛瑞元28日在立法院說明，修法與降級改分類是2件事，依照現行法令就可以做。

薛瑞元今天上午出席健保署舉辦的健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會，會前接受媒體聯訪時被問及此事，他說，通報定義調整是中央流行疫情指揮中心決定，不方便回答，至於修法部分，修法小組已討論，提出急迫問題，預估近期會聽取報告，「我會負起責任提供意見」。

這次修法分2階段，衛福部的目標是第一階段解決緊急採購疫苗、快篩等防疫物資的當務之急，第二階段處理確診者隔離、檢疫隔離等防疫措施。

另外，九合一大選後，內閣改組不斷被討論，薛瑞元選後曾說過，如果必須要負起某種政治上責任，他不迴避，是否請辭部長備受關注，今天再度被問及此事，薛瑞元說，個人的去留不重要。面對一次選舉失利，施政不應該延滯，民進黨內已在檢討，內閣改組是全盤考量，不是閣員可決定。