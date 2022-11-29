防一氧化碳中毒 內政部：使用瓦斯熱水器要通風

中央氣象局預報近日東北季風增強，氣溫下降。內政部今天提醒，民眾常因天冷緊閉門窗，造成空氣不流通，如果熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能會導致中毒，因此，呼籲民眾使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，確保自身及家人安全。

內政部指出，2017年至2021年共發生161件一氧化碳中毒案件，其中有約77%（124件）是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所而導致。提醒民眾於安裝屋外式熱水器的空間，應避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風，以防止危險發生。

內政部表示，今年已發生17件一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、42人送醫，較去年同期發生45件下降62%。

為避免相關憾事，安裝瓦斯熱水器務必遵守「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」等5要原則，依通風條件選擇正確型式、且貼有CNS檢驗合格標示的瓦斯熱水器，並由合格的承裝業技術士來施作、定期檢修或汰換熱水器等。

如果空間足夠的話，建議把瓦斯桶移到室外或屋外，以避免瓦斯洩漏蓄積導致氣爆事故發生。更多防範一氧化碳資訊，請至內政部消防署消防防災館(https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=165&article_id=500)瀏覽查詢。