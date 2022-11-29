快訊

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

世足賽／5600倍！神人買200元運彩爽賺112萬 網暴動喊：未來人

陳建銘轟民眾黨只護學姐 陳思宇「退黨群組」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防一氧化碳中毒 內政部：使用瓦斯熱水器要通風

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部今天提醒，民眾使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，確保自身及家人安全。圖／內政部提供
內政部今天提醒，民眾使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，確保自身及家人安全。圖／內政部提供

中央氣象局預報近日東北季風增強，氣溫下降。內政部今天提醒，民眾常因天冷緊閉門窗，造成空氣不流通，如果熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能會導致中毒，因此，呼籲民眾使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，確保自身及家人安全。

內政部指出，2017年至2021年共發生161件一氧化碳中毒案件，其中有約77%（124件）是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所而導致。提醒民眾於安裝屋外式熱水器的空間，應避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風，以防止危險發生。

內政部表示，今年已發生17件一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、42人送醫，較去年同期發生45件下降62%。

為避免相關憾事，安裝瓦斯熱水器務必遵守「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」等5要原則，依通風條件選擇正確型式、且貼有CNS檢驗合格標示的瓦斯熱水器，並由合格的承裝業技術士來施作、定期檢修或汰換熱水器等。

如果空間足夠的話，建議把瓦斯桶移到室外或屋外，以避免瓦斯洩漏蓄積導致氣爆事故發生。更多防範一氧化碳資訊，請至內政部消防署消防防災館(https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=165&article_id=500)瀏覽查詢。

一氧化碳中毒 內政部

延伸閱讀

開車時精神不濟，當心是慢性空汙中毒！ 醫：在車內注意這2點

立委質疑李顯龍可當中研院士 中研院：院士可具雙重國籍

歐盟：頻繁使用娛樂笑氣 可能中毒與健康受損

農村男幫母豬接生漏了這細節！隔日人豬慘死 老父淚：趴在那不動

相關新聞

「東亞第一波大降溫」 彭啟明：把握最後陽光 午後漸變天

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北方冷空氣正在南下當中，這波寒潮有機會讓長江流域附近開始有雪勢...

注意！微型電動二輪車明天起須掛牌、保強制險才能上路

「微型電動二輪車」(原電動自行車) 將11月30日起實施新制，新購車輛均需掛牌，並投保強制汽車責任險才能上路，若違反相關...

搶票啦！ 台鐵元旦連假車票12月2日開賣 5天加開16班列車

隨著2023年元旦連假將屆，台鐵局今表示，將從12月30日起，至明年1月3日止，總計5天，全線加開各級列車，其中包括東部...

部分負擔上路再延後？ 薛瑞元：視經濟復甦力道

受疫情暫緩上路的健保部分負擔新制，衛福部長薛瑞元日前表示可能「明年第一季」上路。但外界關心民進黨在九合一大選失利，是否會...

壽山動物園今年底將開園 動物的家變大了

高雄壽山動物園將於今年底重新開園，改造後的動物園兼顧民眾欣賞視野和動物福祉，東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）昨至園...

男左手遭魚刺傷竟呈敗血性休克 海洋弧菌感染差點沒命

一名65歲吳先生左手遭魚刺刺傷，沒想到兩天後嚴重腫脹又痛，一檢查竟是壞死性筋膜炎，甚至呈現敗血性休克。台北慈濟醫院整形外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。